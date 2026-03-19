PLUTA-Rechtsanwalt Roeger schafft Grundlage für Fortsetzung des Profieishockeys in Heilbronn

Heilbronn. (PM PLUTA) Im Insolvenzverfahren der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG hat Insolvenzverwalter Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH den Investorenprozess erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen eines Asset Deals veräußerte der PLUTA-Anwalt die immateriellen Vermögenswerte. Die Verantwortlichen haben den Kaufvertrag bereits unterzeichnet.

Eine neue GmbH, die von den Verantwortlichen des Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V. geführt wird, übernimmt die wesentlichen immateriellen Vermögenswerte und wird damit in der Lage sein, in der kommenden Spielzeit als einzige Profi-Eishockeymannschaft für Heilbronn in der Oberliga Süd anzutreten. Auch das Logo und der Name der Heilbronner Falken wurden übernommen.

Peter Roeger sagt: „Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht für den Eishockey-Standort Heilbronn. In den vergangenen Wochen haben wir mit den Verantwortlichen der HEC Eisbären sehr gute Gespräche geführt. Wir haben nun einen Asset Deal abgeschlossen. Damit sichern wir für die Fans professionelles Eishockey in Heilbronn. Mein Dank gilt an Beteiligten, die das Verfahren unterstützt haben.“ Im PLUTA-Team arbeitet u. a. Rechtsanwältin Heike Metzger aus Heilbronn.

GmbH-Geschäftsführer und HEC Eisbären-Vorstand Kai Sellers sagt: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschuss der Verhandlungen. Für die HEC Eisbären und für die Heilbronner Fans ist das eine perfekte Lösung.“

Das Amtsgericht Heilbronn eröffnete am 1. März. 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG und bestellte Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum Insolvenzverwalter. Die Gläubiger können seither ihre Forderungen zur Tabelle anmelden.

Die Heilbronner Falken sind eine Eishockeymannschaft, die seit 2023 in der Oberliga Süd spielt. Im Jahr 1986 wurde der Heilbronner Eishockeyclub gegründet und die Herrenprofimannschaft im Jahr 2003 in die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG ausgegliedert.