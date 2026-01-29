PLUTA-Rechtsanwalt Roeger ist vorläufiger Insolvenzverwalter des Eishockeyclubs Heilbronner Falken

Heilbronn. (PM relatio PR) Die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG hat einen Insolvenzantrag gestellt.

Das Amtsgericht Heilbronn ordnete mit Beschluss vom 28. Januar 2026 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Eishockeyclubs an und bestellte Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Im PLUTA-Team arbeitet u. a. Rechtsanwältin Heike Metzger, die als Niederlassungsleiterin in Heilbronn tätig ist.

Die Heilbronner Falken sind eine Eishockeymannschaft, die seit 2023 in der Oberliga Süd spielt. Im Jahr 1986 wurde der Heilbronner Eishockeyclub gegründet und die Herrenprofimannschaft im Jahr 2003 in die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG ausgegliedert. Grund für den Insolvenzantrag sind Zahlungsschwierigkeiten. Die Falken hatten im Juli 2025 die Lizenz für die Oberliga Süd erst mit Auflagen und einem Abzug von sechs Punkten nachträglich erhalten. Aufgrund der Insolvenz ist eine Teilnahme an den Playoffs im März nicht möglich. Dennoch soll der Spielbetrieb planmäßig fortgeführt werden. Laut Spielplan ist das letzte Spiel der regulären Saison für den 27. Februar 2026 angesetzt.

PLUTA-Sanierungsexperte Peter Roeger erklärt in einer ersten Stellungnahme: „Wir sind bereits vor Ort und haben mit den Spielern gesprochen. Das Team will die Saison trotz der Insolvenz zu Ende bringen. Das kommende Heimspiel am 30. Januar und das nächste Auswärtsspiel am 1. Februar finden auf jeden Fall statt. Wir arbeiten zudem mit Hochdruck daran, damit die Mannschaft bis Saisonende am Spielbetrieb teilnehmen kann. Hierzu werden die Fans baldmöglichst informiert. Wir hoffen auf große Unterstützung der Fans in den nächsten Tagen.“

Der Rechtsanwalt hat zudem erste Gespräche mit dem Geschäftsführer und den Verantwortlichen des Deutschen Eishockey-Bunds geführt. Er wird kurzfristig alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten, damit die Mannschaft den Spielbetrieb bis zum Ende der laufenden Saison fortführen kann. Das kommende Heimspiel der Heilbronner Falken findet am Freitag, 30. Januar 2026, im Eisstadion Heilbronn gegen die Stuttgart Rebels statt. Auch das Auswärtsspiel am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen den EC Peiting wird ausgetragen. Eine gute Nachricht gibt es auch für die Mannschaft. „Die Gehälter der Spieler sind über das Insolvenzgeld bis Ende Februar gesichert. Alle Mitarbeiter werden ihre Gehälter ausgezahlt bekommen“, so der vorläufige Insolvenzverwalter.

Peter Roeger ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht und verfügt über Erfahrung als Insolvenzverwalter eines Eishockeyclubs. Er war im Jahr 2024 als Verwalter der Bayreuth Tigers tätig.



