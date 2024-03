PLUTA-Rechtsanwalt Roeger findet mit onesto Investor fÃ¼r Bayreuth Tigers GmbH! – So soll es weitergehen

Bayreuth. (PM PLUTA) Insolvenzverwalter Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH verkündet positive Nachrichten im Verfahren der Bayreuth Tigers GmbH. Das bayerische Softwareunternehmen onesto...

Das bayerische Softwareunternehmen onesto will den Eishockeyclub übernehmen und hat hierfür einen entsprechenden Vertrag zur Übernahme des Unternehmens mit Insolvenzverwalter Peter Roeger abgeschlossen. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet. Die konkrete Umsetzung erfolgt nun im Rahmen eines Insolvenzplans, den der Insolvenzverwalter heute bei Gericht eingereicht hat.

PLUTA-Sanierungsexperte Peter Roeger erklärt: „Im Verfahren der Bayreuth Tigers GmbH ist uns ein wichtiger Meilenstein gelungen. Durch den Einstieg des Investors onesto haben wir eine sehr gute Chance, den Eishockeyclub zu erhalten. In den vergangenen Tagen haben wir sehr gute Verhandlungen geführt, die wir nun erfolgreich abschließen konnten. Wir werden nun in einem weiteren Schritt den Gläubigern einen Insolvenzplan zur Abstimmung vorlegen. Wenn die Mehrheit der Gläubiger zustimmt, dann sind die Bayreuth Tigers gerettet.“

Peter Roeger ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Er wird im Verfahren unterstützt von Diplom-Wirtschaftsjurist Holger Christian Buehler.

onesto plant langfristiges Engagement

Geschäftsführer der Bayreuth Tigers GmbH wird Thomas Lünenborg, sobald alle Bedingungen des Plans erfüllt sind und die Gläubiger dem Plan zustimmen. Er ist einer der Gesellschafter von onesto, die eine webbasierte Plattform für die Abwicklung von Geschäftsreisen anbietet.

Thomas Lünenborg sagt: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Vertragsabschluss. Wir planen langfristig in unserem Unternehmen onesto und werden uns auch bei den Bayreuth Tigers langfristig engagieren. Wir wollen damit unsere Bekanntheit in der Region steigern, die aus unserer Sicht großes Potenzial verspricht.“

Das Unternehmen onesto hat bereits einige Großkunden in der Region Bayreuth, sieht aber insbesondere bei mittelständischen Unternehmen noch viele Chancen, um das Geschäft auszubauen. Thomas Lünenborg erklärt: „Wir haben onesto selbst aufgebaut und stehen für Kontinuität sowie langjährige Kundenbeziehungen. Dieses langfristige Denken und eine seriöse Finanzplanung sind uns besonders wichtig, um die Bayreuth Tigers zu entwickeln. Ein großer Dank geht an Herrn Roeger sowie die Verantwortlichen der Stadt Bayreuth und an den Verein für die vertrauensvollen Gespräche in den vergangenen Tagen, die uns darin bestärkt haben, bei den Bayreuth Tigers einzusteigen.“ In den kommenden Wochen werden die Verantwortlichen Gespräche führen, um ein Team aufzubauen.

Gläubigerversammlung im April

Ein Bestandteil des Insolvenzplans besteht darin, dass der Investor eine festgelegte Summe an die Insolvenzmasse zahlt, die an die Gläubiger ausgeschüttet wird. Neben der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger ist das Ziel, das Unternehmen zu entschulden und eine Übernahme sämtlicher bestehender Geschäftsanteile durch den Investor zu erreichen. Die Gläubigerversammlung wird Ende April stattfinden. Wird dem Insolvenzplan zugestimmt, so erhalten die Insolvenzgläubiger eine höhere Insolvenzquote als im Falle einer Liquidation. Dennoch wird die voraussichtliche Insolvenzquote im einstelligen Prozentbereich liegen, da die anerkannten Forderungen mittlerweile im siebenstelligen Euro-Bereich liegen. Sollten die Gläubiger den Plan ablehnen, wird mit einer deutlich geringeren Quote gerechnet.

onesto seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt

onesto wurde im Jahr 2000 gegründet, beschäftigt heute rund 40 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Aichach bei Augsburg. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden durch die Bereitstellung einer webbasierten Plattform für die Abwicklung von Geschäftsreisen. Durch das innovative System werden die Unternehmen mit deren Reisebüros und den Anbietern von Reiseleistungen (Flug, Bahn, Hotel, Mietwagen) verbunden. Zu den Kunden zählen große Konzerne in Deutschland und mittelständische Unternehmen. Die eigenentwickelte Plattform kann sowohl für die effiziente Direktbuchung auf Kundenseite als auch in Form einer Agentversion für die Abwicklung im Reisebüro verwendet werden. Die individuellen Kundenanforderungen werden unabhängig, individuell und sicher in den Produkten IBE onesto, onesto Agent, onesto2go umgesetzt, die zusammen bereits mehr als 1 Millionen Anwender bei der Buchung von jährlich 2,5 Millionen Reisen unterstützen. Es werden laufend neue Technologien für die Entwicklung der Module genutzt. Das Hosting erfolgt in Deutschland und die nötigen Zertifizierungen garantieren höchste Sicherheitsstandards für die Anwender.