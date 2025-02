Playoffs starten: Indians empfangen Hannover Indians

Memmingen. (mfr) Am Sonntagabend ist es endlich so weit. Die Memminger Indians empfangen im ersten von maximal fünf Spielen die Hannover Indians zum Achtelfinal-Auftakt in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg.

Schon am Dienstag geht es in Niedersachsen weiter. Karten für die Heimspiel des ECDC sind im Vorverkauf erhältlich, die Memminger erwarten eine große Kulisse.

Das Warten hat ein Ende, nach einer guten Woche Pause starten die Teams der Oberligen in die heiße Saisonphase. In der ersten Runde kommt es gleich zum mit Spannung erwarteten Indianer-Duell. Der ECDC trifft auf die Hannover Indians, welche als Fünfter der Nord-Liga die Hauptrunde beendet hatten. Somit steigt im diesjährigen Achtelfinale die Neuauflage des Halbfinals von 2022, in welchem sich die Maustädter knapp durchsetzen konnten.

Die Hannover Indians gingen mit einem Top-Torhütergespann in die Saison. Zu Brett Jaeger kam mit Timo Herden einer der besten Goalies der Oberliga hinzu, den Memmingern ist Herden bereits aus dem Vorjahr als Torhüter von Halle ein Begriff. Auch in der Abwehr trifft man mit Thomas Gauch auf einen Ex-Spieler der Saale Bulls. Dieser konnte vor wenigen Wochen von einem Wechsel überzeugt werden und fand sich gleich gut ein. Mit Philipp Messing, Kapitän des Teams, gehört auch ein gebürtiger Allgäuer zum Defensivverbund des ECH. Ryker Killins ist mit einem Punkteschnitt von deutlich über einem Punkt pro Spiel, gefährlichster Blueliner bei den Gästen.

Im Angriff liegt viel Verantwortung beim finnischen Angreifer Matias Varttinen, ein weiterer Spieler mit Vergangenheit in Halle und somit kein Unbekannter am Hühnerberg. Er bildet wiederholt mit zwei Landsmännern eine rein finnische Sturmreihe, welche für Gefahr sorgen soll. Deutsche Scorer sind Robin Palka und Routinier Igor Bacek, mit Jonas Wolter und Sebastian Christmann treffen die Memminger außerdem gleich auf zwei ehemalige ECDC-Akteure.

Die Indians gehen mit einem vollen Kader in die Achtelfinal-Serie. Jayden Schubert muss im ersten Spiel gesperrt passen, ansonsten sollten alle Mann einsatzbereit sein. Nach der Auftaktpartie geht es für den ECDC schon am Montag nach Hannover, wo dann am Dienstag Spiel 2 der Serie stattfindet. Am Freitag darauf kehren beide Teams wieder nach Memmingen zurück. Insgesamt drei Siege sind notwendig für ein Weiterkommen, somit werden maximal fünf Partien absolviert. Ab dem Viertelfinale wechselt der Modus dann hin zu „Best-of-Seven“.

Die Memminger erwarten am Sonntagabend eine Kulisse von rund 3000 Fans am Hühnerberg. Sitzplätze sind bereits mehrere Tage vor der Partie nur noch in ausgewählten Bereichen vorhanden, es sieht also so aus, als würden kaum noch oder gar keine Sitzplatzkarten an der Abendkasse angeboten werden. Auch generell empfehlen die Verantwortlichen den Vorverkauf zu nutzen, um Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Die Öffnung der Stadiontore ist am Sonntag bereits eine viertel Stunde früher eingeplant, der Zuschauerbereich der ALPHA COOLING-Arena selbst öffnet aus organisatorischen Gründen erst um 17 Uhr. Direkt hinter den Kassenhäusern (Richtung BBZ) kann bereits ab Toröffnung der Kioskbereich genutzt werden.

Karten für das erste, und auch bereits das dritte Spiel, beider Indianer, sind im Vorverkauf des ECDC erhältlich. Alle Informationen hierzu gibt es auf der Homepage des ECDC Memmingen.

