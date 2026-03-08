Playoff-Viertelfinale in der DNL: nur Mannheim schafft den â€žSweepâ€œ

Krefeld / KÃ¶ln. (MR) An diesem Wochenende starteten die Viertelfinale in der U20 DNL, es wird im Modus Best of 3 gespielt, d.h. zwei Siege aus maximal drei Spielen.

Der Krefelder EV’81 als Drittplatzierter startete mit zwei Heimspielen gegen den EV Landshut, der sich in den Preplayoffs durchgesetzt hatte. Ein intensives und schnelles Spiel mit wenig Unterbrechungen entwickelte sich zwischen den jungen SeidenstÃ¤dtern und den Drei-Helme-StÃ¤dtern mit etwas besseren MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die Hausherren. Doch auch zwei Ãœberzahlsituationen konnten die GÃ¤ste nicht ausnutzen, ja, Krefeld hatte gar im Konter den einen oder anderen Shorthander auf der Kelle. In der Schlussphase des Startabschnittes hatte zunÃ¤chst wieder Luis Becker fÃ¼r Landshut eine gute MÃ¶glichkeit, wurde aber abgedrÃ¤ngt. Der direkte Gegenzug schickte Tim SchÃ¼tz auf die Reise, und diesmal versenkte er das SpielgerÃ¤t in den Maschen zum 1:0 Pausenstand. Den zweiten Durchgang starteten die Niederbayern mit dem Ausrufezeichen, als es eng um das Krefelder Tor ging und der Puck Ã¼ber die Linie gearbeitet wurde (Johannes Meindl, 21.). Auch wenn die Niederrheiner kurz nach der nÃ¤chsten Ãœberzahl wieder vorlegten (Vince van der Reijden am langen Pfosten reingefÃ¤lscht, 25.), schienen die GÃ¤ste in diesem Abschnitt druckvoller aufzutreten. Es gab auf beiden Seiten aber auch mehr FehlpÃ¤sse und erneut ab und zu dieses â€žriech mal meinen Handschuhâ€œ. Erneut in der Schlussphase durfte der KEV nochmals jubeln, als Max GÃ¶tz gut nachgearbeitet hatte (39.), und die Hausherren gingen mit dem 3:1 in die zweite Pause. Die in den Schlussabschnitt reichende Strafe gegen Krefelds KapitÃ¤n konnten die Hausherren schadlos Ã¼berstehen. Danach schienen sie mehr auf Verwaltungsmodus geschaltet zu haben. Dass Landshut dann noch mehrere Strafen bekam und Krefeld daraus nichts machen konnte â€“ auch bei 30 Sekunden doppelter Ãœberzahl â€“ sollte sich am Ende noch rÃ¤chen. Es wurde hitziger, aber auch spannender, denn drei Minuten vor Schluss zogen die GÃ¤ste den Goalie und schafften den Anschlusstreffer (Cristian Achim, 58.). Es folgte viel Bewegung fÃ¼r Landshuts Torsteher Johannes Kurrer â€“ rein, raus, rein, raus – doch am Ende hatte der KEV ’81 mit viel Leidenschaft den knappen Sieg Ã¼ber den Zielstrich gebracht und daher am Sonntag den Matchpuck.

Hart gefÃ¼hrtes Spiel der Junghaie gleicht die Serie aus

Nachdem die Junghaie am Samstag ihr erstes Spiel â€“ auch durch eine dumme Strafe – knapp und erst in der VerlÃ¤ngerung verloren hatten, standen sie am Sonntag gegen die EisbÃ¤ren Juniors bereits mit dem RÃ¼cken zur Wand. Zu Beginn zeigten beide Teams, dass sie dieses zweite Spiel mit der nÃ¶tigen HÃ¤rte fÃ¼hren wollten. Gleich in der ersten Minute gab es beiderseits die ersten krachenden Checks. Berlin Ã¼ber weite Strecken mit den besseren Ideen und immer wieder schneller an der Scheibe. Den ersten Treffer aber machten die Junghaie (Maximilian Strauss, 9.), als sie sich beinahe zum ersten Mal richtig festgesetzt hatten. Nach der Pause kamen die Hausherren etwas druckvoller aufs Eis und hatten ihrerseits jetzt mehr MÃ¶glichkeiten. KÃ¶lns Goalie Marko Brlic, der gestern keinen so guten Tag gehabt hatte, konnte auf der anderen Seite sich mehrfach auch mit â€žBig Savesâ€œ auszeichnen. Nachdem die Juniors die erste Strafe des Spiels (wegen zu vieler Spieler) Ã¼berstanden hatten, war es KÃ¶lns Toni FÃ¼rst, der schnell Ã¼ber rechts ins Angriffsdrittel zog und kompromisslos zum 2:0 einschoss (36.).

Durch einen Fehler an der Bande wurde die Pause um 1 Â½ Minuten vorgezogen. Danach aber kamen die HauptstÃ¤dter druckvoll, auch bedingt durch zwei Strafen gegen die Junghaie. Doch diese verteidigten gut. In der zweiten DrittelhÃ¤lfte gab es auch noch die eine oder andere Chance fÃ¼r die DomstÃ¤dter. FrÃ¼h zogen die GÃ¤ste den Goalie, kassierten dann aber am Ende noch eine Strafe. Der Treffer ins leere Tor durch Tobin Brandt in der 60. Spielminute setzte der Partie den Deckel drauf â€“ die Entscheidung dieser Runde wird auf Dienstag vertagt, dann in der Bundeshauptstadt.

Alle Ergebnisse:

Jungadler Mannheim â€“ DÃ¼sseldorfer EG 6:1 / 1:0

ERC Ingolstadt â€“ ESC Dresden 6:2 / 3:6

Krefelder EV â€“ EV Landshut 3:2 / 1:2

KÃ¶lner Junghaie â€“ EisbÃ¤ren Juniors Berlin 4:5 OT / 3:0

Damit haben nur die Jungadler bereits das Halbfinal-Ticket gelÃ¶st, wÃ¤hrend Ingolstadt, KÃ¶ln und Krefeld nachsitzen und am Dienstag die weiten Reisen nach Dresden, Landshut und Berlin antreten mÃ¼ssen.

