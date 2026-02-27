Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Augsburger Panther Playoff-Viertelfinale gebucht: Red Bull München gewinnt Derby in Augsburg
Augsburger PantherEHC Red Bull München

Playoff-Viertelfinale gebucht: Red Bull München gewinnt Derby in Augsburg

AEV – RBM 2:4 | Eisenschmid: „Haben ein super Spiel geliefert“

27. Februar 20261 Mins read38
Jason Bast von den Augsburger Panther und Markus Eisenschmid von Red Bull München - © Bruno Dietrich / City-Press
München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 46. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Augsburger Panthern mit 4:2 (0:0|3:1|1:1).

Durch die Tore von Ryan Murphy, Jeremy McKenna, Markus Eisenschmid und Tobias Rieder sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 6.179 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion drei Punkte und den siebten Derby-Erfolg gegen die bayerischen Schwaben in Serie. Mit diesem Auswärtssieg haben die Red Bulls zudem das Viertelfinalticket gebucht. Am Sonntag (1. März | 16:30 Uhr) empfangen die Red Bulls im ausverkauften SAP Garden Spitzenreiter Kölner Haie zum Top-Spiel.

Spielverlauf
In der Anfangsphase bekam Münchens Goalie Antoine Bibeau gegen angriffslustige Augsburger mehrmals die Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Die Red Bulls entwickelten erst gegen Mitte des Startabschnitts ab dem ersten Powerplay Torgefahr. Beiden Teams gelang aber in 20 ausgeglichenen und temporeichen Minuten kein Treffer, sodass es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Dies änderte sich im Mitteldrittel schnell. Überzahlspiel München und Yasin Ehliz bediente den freistehenden Murphy, der platziert zum 1:0 traf (22.). Drei Minuten später erhöhte McKenna im Nachschuss auf 2:0. Die zweikampfstarken Red Bulls hatten die Partie jetzt im Griff, doch die Panther nutzten in der 30. Minute ein Powerplay zum 1:2-Anschlusstreffer durch Moritz Elias. Als die Münchner wenig später wieder einen Mann mehr als der Gegner auf dem Eis hatten, hämmerte Eisenschmid die Scheibe zum 3:1-Pausenstand ins Tor (35.).

Im Schlussabschnitt bestimmte das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt das Geschehen, den Augsburgern gelangen nur selten aussichtsreiche Angriffe. Anders die Red Bulls: Rieder schnappte sich einen gegnerischen Querpass, zog allein zum AEV-Tor und vollstreckte zum 4:1 (48.). In der 50. Minute verkürzte Augsburg durch Cody Kunyk auf 2:4 und schöpfte noch einmal Hoffnung. 62 Sekunden vor Schluss drängten die Gastgeber mit sechs Spielern gegen drei auf den Anschlusstreffer. München ließ jedoch keinen weiteren Treffer der Panther zu und feierte mit dem vierten Sieg im vierten Duell den Hauptrunden-Sweep gegen Augsburg.

Markus Eisenschmid: „Wir sind nicht so gut ins Match reingekommen, haben dann aber ein super Spiel geliefert. Gerade am Ende hat man gesehen, wie gut unser Unterzahlspiel ist. Hut ab vor Alberts Smits! Der junge Bursche ist gestern erst bei uns angekommen und hat es heute wirklich gut gemacht.“

Tore:
0:1 | 21:50 | Ryan Murphy
0:2 | 24:52 | Jeremy McKenna
1:2 | 29:31 | Moritz Elias
1:3 | 34:53 | Markus Eisenschmid
1:4 | 47:11 | Tobias Rieder
2:4 | 49:03 | Cody Kunyk
Zuschauer: 6.179

