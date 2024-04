Playoff-Topscorer der FÃ¼chse bleibt ein weiteres Jahr

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse arbeiten im Hintergrund hart am Kader für die kommende Saison und konnten sich jetzt mit Lane Scheidl auf...

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse arbeiten im Hintergrund hart am Kader für die kommende Saison und konnten sich jetzt mit Lane Scheidl auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Der Kanadier wird somit seine dritte Saison im Dress der Füchse bestreiten. Er ist mit seinen 32 Jahren eine absolute Führungspersönlichkeit auf dem Eis und in der Kabine. Hartes Arbeiten, Teamfähigkeit, Respekt und Anstand zeichnen den Vorzeigeprofi aus. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Assistenzkapitän alle 52 Hauptrundenspiele (31P / 14T / 17V) und avancierte in den Playoffs zum Topscorer bei den Lausitzer Füchsen. In den 9 Partien erzielte er sagenhafte 9 Treffer und legte zudem noch viermal auf.

Statement Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Lane‘s Stellenwert bei unseren Trainern und Spielern ist riesig. Er zeigt jeden Tag vollen Einsatz und übernimmt damit auch hervorragend eine Vorbildfunktion für unsere jungen Spieler. Wir freuen uns, so einen Leader im Team zu haben!“

Statement Lane Scheidl: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison wieder mit den Füchsen anzugreifen. Weißwasser ist einfach Hockeytown und meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl und können es kaum erwarten, im August wieder da zu sein.“

Der aktuelle Kader für die kommende Saison

Tor: Matthew Galajda;

Verteidigung: Marlon Braun;

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl

Co-Trainer André Mücke