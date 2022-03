Playoff-Start: Scorpions empfangen SC Riessersee

Mellendorf. (PM Scorpions) Am Freitag, den 18. März um 20:00 Uhr starten die Hannover Scorpions mit dem Auftaktspiel gegen den 10fachen Deutschen Eishockeymeister, den...

Mellendorf. (PM Scorpions) Am Freitag, den 18. März um 20:00 Uhr starten die Hannover Scorpions mit dem Auftaktspiel gegen den 10fachen Deutschen Eishockeymeister, den SC Riessersee, in die erste Playoff-Runde.

Da die Hannover Scorpions die Hauptrunde mit Tabellenplatz zwei beendet haben, starten sie mit einem Heimspiel in der hus de groot EISARENA in die erste Playoff-Serie, die wie in den gesamten Playoffs im Best of Five Modus ausgetragen wird.

Mit dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes haben die Scorpions nach der Oberliga-Nord Meisterschaft im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr wieder eine sehr gute Leistung abgeliefert.

Am Sonntag, den 20. März findet dann die zweite Begegnung der Playoff Serie in Füssen statt. Grund für die Verlegung des Spielortes von Garmisch-Patenkirchen nach Füssen steht im Zusammenhang mit dem für dieses Jahr geplanten G 7 Treffen.

Spiel drei der Serie findet dann erneut wieder in der hus de groot EISARENA am 22. März 20:00 Uhr bei den Scorpions statt.

Playoff-Tickets sind hier ab sofort erhältlich:

– An allen bekannten Vorverkaufsstellen

– Telefonisch unter 0180 – 60 50 400 (0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 €) – Online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/events – In der Geschäftsstelle sowie an der Abendkasse der Hannover Scorpions (Am Freizeitpark 2; 30900 Wedemark)