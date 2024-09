Playoff-Revanche: Indians empfangen Heilbronn am Sonntag

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen muss am kommenden Wochenende nur ein einziges Mal ran. Am Sonntagabend (18 Uhr) bekommen es die Indians dafür mit...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen muss am kommenden Wochenende nur ein einziges Mal ran.

Am Sonntagabend (18 Uhr) bekommen es die Indians dafür mit einem echten Top-Team zu tun. Die Heilbronner Falken, der Gegner der letztjährigen Viertelfinal-Serie, gibt seine Visitenkarte am Hühnerberg ab.

Nach dem fantastischen Saisonstart und der damit verbundenen Tabellenführung ist die Laune beim ECDC gut. Nachdem unter der Woche auch noch die Einbürgerung von Eddy Homjakovs über die Bühne ging, ist bei den Rot-Weißen nun auch ein Einsatz von Matej Pekr möglich. Der Tscheche, der als einer der besten Goalgetter der Liga gilt, war zuletzt angeschlagen, soll am Sonntag aber erstmals ins Geschehen eingreifen. Seine Torjägerqualitäten werden gegen die Falken auch gebraucht. Das Team aus Heilbronn gilt unter Experten als sicherer Anwärter auf die ersten drei Tabellenplätze. Die Indians haben mit den Falken ebenfalls noch eine Rechnung offen. Erst im letzten Jahr musste man sich den Baden-Württembergern in einer rassigen Playoff-Serie geschlagen geben.

Die Gäste vom Neckar haben viele ihrer Leistungsträger halten können, damit gelten sie wieder als einer der Favoriten im Süden. Lediglich auf den Kontignentpositionen gab es regen Wechsel beim Team von Trainer Petrozza. Die beiden schwedischen Angreifer Pontus und Linus Wernerson-Libäck wechselten beide nach Duisburg, Oula Ouski, ihr kongenialer Partner in der Mitte musste den Club ebenfalls verlassen. Die Falken setzen in der neuen Saison mehr auf die nordamerikanische Schiene. Mit Brett Ouderkirk wurde vom EC Peiting ein starker Angreifer abgeworben. Mit Nolan Ritchie und Calder Alderson konnten die Blau-Roten auch ein neues Sturm-Duo präsentieren. Die 22-Jährigen, die im gleichen Ort in Kanada geboren wurden, weisen nahezu die gleichen Stationen in ihrer Karriere auf. In der abgelaufenen Spielzeit sorgten sie in der Alps Hockey League mit dem Team aus Meran für Furore, ehe der gemeinsame Wechsel nach Heilbronn folgte. Die bisherigen Partien der Falken waren ein 5:2 Erfolg über Peiting sowie eine knappe 3:2 Niederlage in Bad Tölz.

Für die Indians steht eine schwierige Aufgabe bevor. Das Spiel gegen die Falken wird zweifelsfrei die größte Aufgabe der bisherigen Spielzeit und damit auch ein erster Gradmesser sein. Das größte Plus des ECDC, eine sehr ausgeglichene Kaderzusammenstellung, soll durch Matej Pekr noch einmal aufgewertet werden. Bester Scorer bei den Indians am Auftaktwochenende war Eddy Homjakovs mit 6 Punkten (1 Tor, 5 Assists).