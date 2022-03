Playoff-Eishockey in Freiburg – Pro-Eissport SÃ¼dbaden: Aufruf PrÃ¤senz Gemeinderatssitzung zur Thematik Eissporthalle fÃ¼r Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Auch in dieser Saison wird es wieder Playoff-Eishockey in Freiburg geben! Das dritte Jahr in Folge spielen die Wölfe in der...

Freiburg. (PM EHCF) Auch in dieser Saison wird es wieder Playoff-Eishockey in Freiburg geben!

Das dritte Jahr in Folge spielen die Wölfe in der Endrunde um die Meisterschaft in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Hinter dem Wolfsrudel liegt dabei eine kräftezehrende Hauptrunde. Der Spielplan führte dazu, dass das Team von Cheftrainer Robert Hoffmann seit dem 28. Januar durchgehend an jedem zweiten Tag ein Meisterschaftsspiel bestreiten musste – 19 Spiele in knapp fünf Wochen.

Die Pre-Playoffs:

Mit unbändigem Einsatz, Kampfeswillen und Leidenschaft haben sich die Wölfe den neunten Tabellenplatz gesichert. Damit tritt der EHC Freiburg in den Pre-Playoffs in einer Best-of-three-Serie gegen den achtplatzierten ESV Kaufbeuren an. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, qualifiziert sich für das Viertelfinale – in jedem einzelnen Spiel geht es um alles! Punktgleich, jedoch mit der besseren Tordifferenz, hat sich der ESV Kaufbeuren das Heimrecht gesichert. Das bedeutet das erste Aufeinandertreffen für unsere Wölfe findet auswärts statt. Ein mögliches drittes und alles entscheidendes Spiel findet ebenfalls auswärts statt.

Mittwoch, 09.03., 19:30 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg

Freitag, 11.03., 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren

Sonntag, 13.03., 17:00 Uhr – ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg (falls nötig)

Der Gegner:

Mit 73 Punkten und einer Tordifferenz von +9 hat sich der ESV Kaufbeuren in der Tabelle hauchdünn vor den EHC Freiburg geschoben. Für die „Joker“ begann die Saison alles andere als nach Plan. Nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen und dann verließ auch noch Cheftrainer Rob Pallin aus persönlichen Gründen das Allgäu. Sein Nachfolger Tray Tuomie krempelte die Mannschaft deutlich um und führte sie am Ende in die Pre-Playoffs gegen unsere Wölfe. Bereits vergangene Saison standen sich Freiburg und Kaufbeuren in den Playoffs gegenüber. In einem unheimlich spannenden Viertelfinale sicherten sich damals die Wölfe den Einzug in die nächste Runde. In der aktuell laufenden Saison sprechen die bisherigen Aufeinandertreffen deutlich für die Bayern. Nur eins der vier Hauptrundenspiele konnten unser EHC Freiburg gewinnen.

Tickets:

Der Vorverkauf für das Heimspiel am kommenden Freitag (19:30 Uhr) startet am heutigen Montag um 15 Uhr über den Reservix-Onlineshop. Ausgelastet werden kann die Echte Helden Arena derzeit mit einer Zuschauerkapazität von 60 %. Die Heimspiele des EHC Freiburg werden unter der 2G-Regelung und einer FFP2-Maskenpflicht durchgeführt. Alle Informationen zu den Corona-Regelungen finden Sie hier.

Pro-Eissport: Aufruf Präsenz Gemeinderatssitzung Thematik Eissporthalle für Freiburg

Freiburg. (PM Pro Eissport) Der Gemeinderat der Stadt Freiburg wird Anfang April zur Beschlussfassung in puncto neue Eissporthalle in Freiburg zusammentreten.

Pro Eissport hat bei seinen Gesprächen mit den Fraktionen auf die Wichtigkeit dieses Sportzentrums für jährlich ca. 200.000 Eissportbegeisterte hingewiesen. Teilweise wurden Fakten mit großem Staunen zur Kenntnis genommen. Dies hat Pro Eissport bewiesen, dass die Gründung von Pro-Eissport-Südbaden e.V. notwendig war.

Zu dieser Gemeinderatssitzung wird ein Aufruf gestartet, damit möglichst viele Personen den Wunsch zum Erhalt des Eissports in der Region durch Präsenz Nachdruck verleihen.

Hierzu wurde bereits eine Versammlung gemäß §14 Versammlungsgesetz, unter Einhaltung der gültigen Corona-Richtlinien, angemeldet.

Hier unser Aufruf:

! DO OR DIE !

Tag der Entscheidung: Zukunft oder Untergang für den Freiburger Eissport?

Wann? Am 05.04.2022 (Dienstag), 16 Uhr (Treffpunkt 15 Uhr)

Wo? Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus Freiburg-Zähringen, Lameystraße 2 – Linie 4 Haltestelle Tullastraße, Parkplätze limitiert (Treffpunkt vor dem Gebäude)

Warum? Beschluss, ob es nach 2024 eine neue Eissporthalle in Freiburg geben wird oder nicht.

Der Zeitpunkt ist für die Stadt Freiburg gekommen, Farbe zu bekennen: Pro oder contra Eissport. Jede*r einzelne Gemeinderats-Politiker*in muss sich nun den Fragen stellen: Wer war ehrlich und wer tätigte nur leere Wahlversprechen? Wem sind die Bedürfnisse von über 200.000 Eissport-Anhänger*innen wichtig und wer tut nur so für den Stimmenfang? Für wen hat der Beiname „Sportstadt“ Freiburg eine Bedeutung und wer sucht nur haltlose Ausreden? Wer will, findet Wege – Wer nicht will, findet Gründe!

Wie? Lasst uns der Stadtverwaltung zeigen: Wir wollen Eissport in Freiburg! Wir sind hier! Und wir sind VIELE! (mit Eissport-Utensilien, z.B. Trikot, Trommeln/Ratschen, Schlittschuhe, Paraschlitten, Eishockey-Schläger o.Ä.)

Trommel alle Familienmitglieder, Kinder, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen zusammen, komm zur Gemeinderatssitzung und steh für das ein, was DU willst: Dass der Freiburger Eissport nicht stirbt. Egal ob Hobby-Schlittschuhläufer*in, Eissport-Nachwuchs, Eishockey-Spieler*in oder -Fan, Parahockey-Spieler*in, Eisstockschütz*in, Eiskunstläufer*in, egal ob jung oder alt, egal ob aus Freiburg oder der Umgebung: DEINE Stimme zählt und genau JETZT braucht dein Eissport DICH!

Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Eissport klaut!

Leere Versprechen lassen den Eissport in Freiburg und Südbaden zerbrechen!

(Bitte halte dich an die aktuellen Corona-Maßnahmen und bleibe respektvoll.)