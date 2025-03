Playoff-Auftakt: Deggendorfer SC empfÃ¤ngt erstmals Herforder Ice Dragons.

Deggendorf. (PM DSC) Am 02. März 2025 um 18:45 Uhr startet der Deggendorfer SC in die Playoff-Achtelfinal-Serie der Oberliga und trifft im ersten Heimspiel in der „Festung an der Trat“ auf die Herford Ice Dragons.

Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen qualifizierten sich als Sechstplatzierter der Oberliga Nord erstmals direkt für die Postseason und sammelten 65 Punkte in 44 Hauptrunden-Partien.

Mit 154 erzielten Treffern bewiesen die Ice Dragons zwar offensive Schlagkraft, kassierten jedoch auch 168 Gegentore. Topscorer der Mannschaft sind Riley Lindgren (55 Punkte in 43 Spielen) und Brandon Schultz (53 Punkte in 39 Spielen). Besonders der DEL2-erfahrene Schultz ist ein Schlüsselspieler in Überzahlsituationen: Mit 16 Scorerpunkten im Powerplay ist er ligaweit ein gefährlicher Faktor, während Logan DeNoble mit sieben Überzahl-Toren der beste Powerplay-Torschütze der Mannschaft ist. Im Tor soll Jakub Urbisch dem DSC das (Offensiv-)Leben schwer machen. In entscheidenden Momenten sticht Emil Lessard-Adyn hervor, der mit fünf Game-Winning-Goals oft für die spielentscheidenden Treffer sorgte. In Unterzahl ist Dennis Sticha mit drei Shorthanded-Goals eine wichtige Stütze, gemeinsam mit Brandon Schultz ist das Bestwert im Team.

A pro pos Unterzahl: die Special Teams der Ice Dragons zeigten diese Saison Verbesserungspotenzial – 18,2 % Erfolgsquote im Powerplay sowie

75,4 % im Penalty-Killing bedeuten jeweils Rang neun in der Liga. Ein Pluspunkt ist allerdings die Schusseffizienz von 12,3 %, womit Herford den drittbesten Wert aller Teams des Nordens aufweist. Herfords Trainer Henry Thom zeigte sich vor der Serie angriffslustig. Sein Ziel? Den Gegner „in den Wahnsinn treiben“. Einen Kommentar zu Deggendorf als Playoff-Gegner verweigerte der Deutsch-Kanadier allerdings – wohl auch, um seinem Team volle Konzentration auf die eigene Leistung zu ermöglichen.

DSC-Prokurist Stefan Liebergesell will den Gegner jedenfalls keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, wie er im Gespräch mit Deggendorfs Oberbürgermeister Dr. Christian Moser einschätzte: „Wir haben letztes Jahr in der Serie gegen Hamm gelernt, niemanden zu unterschätzen. Da ging die Serie nach zwei verlorenen Heimspielen über die volle Distanz, bevor in Spiel fünf der Sack zu war. Dementsprechend ist unser Playoff-Motto ‚step-by-step!‘. Mit Blick auf den Kader zeigt sich der 31-jährige zuversichtlich: „In der spielfreien Zeit haben wir mit einigen freien Tagen für die Jungs dazwischen, auf dem Eis trainiert.

Bis auf einen Akteur waren alle Spieler im Trainingsbetrieb, was uns zuversichtlich stimmt, dass wir gegen Herford mit einer längeren Bank antreten können als das zuletzt der Fall war.“

Mit einem kampf- und laufstarken sowie offensiv gefährlichen Gegner steht dem Deggendorfer SC ein heißer Playoff-Auftakt gegen die Ice Dragons bevor. Gelingt es dem DSC, die Schwächen der Ice Dragons in der Defensive und bei den Special Teams auszunutzen, könnte ein erfolgreicher Start in die Serie gelingen. Wie in den letzten Jahren üblich wird es im Laufe der Playoffs von Vereinsseite keinerlei personelle Informationen bzgl. Verletzungen oder Ausfällen mehr geben.

