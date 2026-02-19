Play-Off-Start im Lechparkstadion: Flößer empfangen Moosburg zum Achtelfinal-Auftakt

Lechbruck. (PM ERC) Mit Beginn der fünften Jahreszeit im Eishockey startet für den ERC Lechbruck am Freitagabend die entscheidende Phase der Saison: Um 19:30 Uhr eröffnen die Flößer im heimischen Lechparkstadion das Play-Off-Achtelfinale gegen den EV Moosburg.

Nach 27 Hauptrundenspielen geht es nun in die K.o.-Runde um die Bayerische Landesligameisterschaft. Gespielt wird im Modus „best-of-three“ – wer zuerst zwei Siege holt, steht im Viertelfinale. Als Vierter der Gruppe A besitzt der ERC dabei Heimrecht, sodass ein mögliches entscheidendes drittes Spiel erneut in Lechbruck stattfinden würde.

Der Gegner aus Moosburg qualifizierte sich als Tabellenfünfter der Gruppe B mit 38 Punkten für die Endrunde. Mit 113 erzielten Treffern und einer positiven Tordifferenz von acht Toren zeigt sich bereits: Die Oberbayern sind eine kompakte und schwer zu spielende Mannschaft. Besonders offensiv verfügt der EVM über viel Qualität – allen voran Topscorer Nik Unuk mit 44 Punkten sowie die spielstarken Angreifer Mario Strobel und Adam Strakos. Moosburg kommt über Tempo und direkte Abschlüsse und sucht konsequent den Weg zum Tor.

Die Flößer wiederum setzten sich in der ausgeglichen besetzten Gruppe A mit 46 Punkten durch und musste sich seine Platzierung bis zum letzten Spieltag hart erarbeiten. Die Mannschaft überzeugte über weite Strecken der Saison mit Geschlossenheit und starken spielerischen Auftritten. Gerade diese mannschaftliche Disziplin und die Bereitschaft, auch unangenehme Wege zu gehen, machten Lechbruck in vielen Partien schwer auszurechnen. Dazu kommt die Unterstützung von den Rängen, die im Lechparkstadion zusätzliche Energie freisetzen kann.

In den Play-Offs gelten allerdings eigene Gesetze: Fehler werden sofort bestraft, Zweikämpfe intensiver geführt und Kleinigkeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage. Special Teams, Torhüterleistung und Nervenstärke gewinnen nochmals an Bedeutung. Entsprechend wird es für beide Teams wichtig sein, von Beginn an wach zu sein und Strafen zu vermeiden.

Die Flößer wollen den Heimvorteil im ersten Spiel unbedingt nutzen, um sich eine gute Ausgangsposition für das Auswärtsspiel am Sonntag in Moosburg zu verschaffen. Klar ist aber auch: Die Serie wird kein Selbstläufer, vielmehr ist mit einem engen und hart umkämpften Duell zu rechnen.

Die Zuschauer dürfen sich auf echtes Play-Off-Eishockey freuen – körperbetont, emotional und mit hoher Spannung. Für den ERC Lechbruck beginnt nun die Phase der Saison, auf die man seit Monaten hinarbeitet: verlieren verboten, jeder Wechsel zählt. Im Lechparkstadion ist alles angerichtet für einen heißen Auftakt in die K.o.-Runde. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. Eintrittskarten können auch im Online-Vorverkauf erworben werden: https://erclechbruck.de/tickets/