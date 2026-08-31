Platz zwei beim Sachsenlotto Cup: Iserlohn Roosters hinten stabil, aber im Angriff geizt man noch mit Toren

Iserlohn. (MK) Wer die Iserlohn Roosters nicht so genau tagtäglich verfolgt, wird sich ein wenig wundern, dass die Sauerländer am letzten Wochenende erst die Testspiele zwei und drei der aktuellen Saisonvorbereitung absolviert haben.

Nach einem Monat Saisonvorbereitung mit zunächst vielen Medienterminen, dem ersten Testspiel am 14. August in Köln (1:3) und fast zwei Wochen harter Trainingsarbeit, war der Sachsenlotto Cup in Dresden am Wochenende die nächste Standortbestimmung.

Auftaktsieg gegen Wolfsburg, Niederlage im Finale gegen Liberec

Gegen den Gäuboden Cup Champion Grizzlys Wolfsburg setzten sich die Roosters durch ein Tor von Maxi Eisenmenger knapp mit 1:0 durch.

Im Finale unterlag man dem Champions League Teilnehmer aus Liberec mit 1:2. Einziger Torschütze für Iserlohn war hier Julian Napravnik.

Abwehr stabil, aber im Angriff geizen die Roosters noch mit Toren

Wirklich viel lässt sich derzeit noch nicht exakt über die Leistungsstärke der Blau-weißen sagen. Leichte Trends sind aber dennoch schon abzulesen. So lässt sich festhalten, dass sowohl der etablierte Andy Jenike, wie auch Herausforderer Hendrik Hane im Tor beide sehr verlässliche Goalies sind. Die Umstellungen in den Abwehrformationen könnten schon jetzt ein Fingerzeig auf den Saisonstart sein. In Dresden hießen die Pärchen: Norell, Ugbekile – Hollowell, Johansson – Niehus, Spornberger – Panocha, Radionovs. Der Defensivverbund aus Torhütern und Verteidigern scheint also mit bislang drei Gegentreffern in fünf Spielen sattelfest zu sein.

Skeptischer lässt sich da schon die Durchschlagskraft im Angriff bewerten. Drei Tore in drei Spielen werden in der Liga nicht reichen, um regelmäßig zu punkten. Deutlich Luft nach oben haben die Schützlinge von Trainer Stefan Nyman auch noch im Powerplay. Anzumerken bleibt, dass in Dresden Angreifer Peter Quenneville nach Absprache (Geburt des Kindes) fehlte. Er kann und soll mit seiner Schusskraft sicherlich für mehr Treffer sorgen.

Sportchef Franz-David Fritzmeier nach dem Finale: „Haben heute sehr gut mitgehalten

„Wir haben mit einem Champions League Teilnehmer aus Liberec, der heute in Bestbesetzung gespielt hat, sehr gut mitgehalten. Die Mannschaft hat bis zum Schluss hart gekämpft. Natürlich hätte Napravnik kurz vor Schluss noch den Ausgleich machen können. Die Mannschaft wirkte schon sehr homogen. Einer hat für den anderen gefightet. Wir hatten zwei sehr gute Torhüterleistungen am Wochenende. Insgesamt war das Wochenende sehr gelungen. Wir hatten genug Zeit auch ein wenig Teambuilding zu machen. Wie ja alle wissen, waren wir auf dem Konzert der Toten Hosen. Wir bedanken uns auch noch einmal ganz herzlich für die Einladung der Toten Hosen. Das war eine geile Sache. Die vier Tage haben der Mannschaft insgesamt sehr gutgetan, wir konnten viel miteinander machen. Durch die Spiele konnten wir natürlich auch neue Erkenntnisse gewinnen“, fasste Sportchef Franz-David Fritzmeier das gelungene Wochenende zusammen.

Saisoneröffnung und einziger Heim-Test am kommenden Samstag

In Iserlohn freuen sich unterdessen alle auf das erste und einzige Testspiel am heimischen Seilersee. Am kommenden Samstag steigt die Saisoneröffnungsfeier in dessen Rahmen das Testspiel gegen DEL-Rückkehrer Krefeld Pinguine (15 Uhr) stattfindet.

Die Pinguine setzten sich am Sonntag gegen den Nachbarn und letztjährigen DEL2-Ligarivalen Düsseldorf mit 3:2 durch. (wir berichteten)

Das Spiel gegen die Seidenstädter ist zugleich ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen (Young)Roosters: Ole Blumenkamp, Erik Buschmann, Yannick Proske und Goaliecoach Danny Aus den Birken trugen allesamt schon mal den Rooster auf dem Trikot.

Mit einem buten Rahmenprogramm wollen die Waldstädter den kommenden Samstag gestalten. Vorgesehen ist eine musikalische Begleitung durch DJ Bam. Dazu soll die neue Mannschaft ab ca. 17 Uhr vorgestellt werden. Eine Autogrammstunde und Maskottchen Icey runden den Tag ab.

Ausblick:

Bis zum Saisonstart am 18. September gegen Ingolstadt steht danach dann auch nur noch das Vorbereitungsturnier in Kassel (12. – 13.9.) mit Gastgeber Kassel Huskies, den Grizzlys Wolfsburg und Iserlohns Auftaktgegner Nürnberg an.

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