Platz vier erfolgreich verteidigt: Rosenheimer Revanche gegen Ravensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Revanche erfolgreich, Tabellenrang vier verteidigt!

Die Starbulls Rosenheim schlugen am Dienstagabend die Ravensburg Towerstars im heimischen ROFA-Stadion 4:2, nachdem sie zwei Tage zuvor auswärts gegen den gleichen Gegner noch äußerst unglücklich mit 3:4 das Nachsehen hatten. im Nachholspiel vom 18. Spieltag brachten Ville Järveläinen und C.J. Stretch die Grün-Weißen mit zwei Powerplaytoren im ersten Drittel auf die Siegerstraße. Charlie Sarault erhöhte im zweiten Drittel auf 3:0. Lukas Laub traf im letzten Drittel zum 4:2-Endstand, nachdem die hart spielenden Gäste zwischenzeitlich auf 3:2 herangekommen waren.

Die Konstellation hatte etwas von Playoffs – und das am Dienstagabend auf dem Eis des ROFA-Stadions Gebote hatte in der Tat entsprechenden Charakter. Die 3.614 Zuschauer sahen ein intensives und umkämpftes Spiel mit vielen Nickligkeiten und harten Zweikämpfen – von Ravensburger Seite auch über die Grenzen des Erlaubten hinaus.

Das erste Drittel lief aus Rosenheimer Sicht optimal. Bei einer frühen und sehr schön herausgespielten Ravensburger Großchance war Starbulls-Keeper Oskar Autio zur Stelle und tauchte die von Robby Czarnik auf das Tor gebrachte Scheibe per Reflex mit dem Schoner noch aus dem kurzen Eck (2.). Das erste Rosenheimer Überzahlspiel war so druckvoll, dass der Führungstreffer zwangsläufig fiel. Ville Järveläinen staubte nach einem abgewehrten Schuss von C.J.Stretch erfolgreich ab (6.). Kurz zuvor war Järveläinen noch am Pfosten gescheitert.

Die Gäste indes konnten ein Powerplay nicht nutzen und nahmen auch ein Rosenheimer Geschenk nicht an: Nach einem Leichtsinnsfehler von Torwart Autio brachte Czarnik die Scheibe aus kurzer Distanz nicht im leeren Tor unter (16.).

Momente später wurde Starbulls-Stürmer Lukas Laub von Luca Hauf regelwidrig in die Bande gecheckt (17.). Hauf musste folgerichtig zum Duschen, der kurzzeitig benommene Laub konnte glücklicherweise weiterspielen. In Überzahl erhöhten die Hausherren drei Sekunden vor der Pausensirene auf 2:0. Gästekeeper Nico Pertuch konnte einen satten Schuss von Zach Dybowski noch abwehren, den Nachschuss aber versenkte C.J.Stretch aus dem Hinterhalt eiskalt im linken oberen Eck. Auch in diesem Powerplay wurde der Rosenheimer Druck einfach zu groß für die Oberschwaben.

Knapp fünf Minuten waren im zweiten Drittel gespielt, als Gästestürmer Mathew Santos das Spiel für Rosenheims Verteidiger Simon Gnyp mit einem heftigen Check gegen den Kopf beendete. Gnyp musste benommen in die Kabine, droht für die kommenden Spiele auszufallen. Bestraft wurde der Topscorer der Towerstars für seine folgenschwere Aktion allerdings nicht. Die Starbulls antworteten auf ihre Weise – mit dem 3:0. Travis Ewanyk legte zentral ab auf Charlie Sarault und der Ex-Ravensburger zimmerte den Puck unhaltbar über das linke oberen Innengestänge ins Netz (25.).

Das dritte Rosenheimer Powerplay blieb dank guter Paraden von Pertuch torlos, beim zweiten Ravensburger Powerplay hingegen verkürzte Erik Karlsson mit einem platzieren Schuss hoch ins kurze Eck auf 3:1 (31.). Im nun zerfahrenen und von harten Zweikämpfen und Nickligkeiten geprägten Spiel hätten Laub und Järveläinen auf 4:1 erhöhen können, beide zielten aber knapp über die Latte des Gästetores.

Schon früh im letzten Drittel fiel der Ravensburger Anschlusstreffer zum 2:3. Erneut war Karlsson der Torschütze, der Schwede bugsierte den Puck im Liegen aus der Luft am verdutzten Oskar Autio vorbei über die Linie (42.). Bevor die Gäste zu einer richtigen Ausgleichschance kamen, erhöhte Lukas Laub auf 4:2. Niklas Hübner schlug als Verteidiger an der blauen Linie der Rosenheimer Zone über die Scheibe, Laub roch den Braten, zog auf und davon und schob Gästekeeper Pertuch die Scheibe durch die Beine (46.) – im ersten und zweiten Drittel war Laub bei Alleingängen noch an Pertuch gescheitert.

Das Spiel hatte nun etwas von Abnutzungskampf, was den mit zwei Toren in Front liegenden Starbulls entgegenkam. Ein drittes und letztes Ravensburger Überzahlspiel killten sie erfolgreich und auch gegen am Ende sechs Ravensburger Feldspieler verteidigten die Grün-Weißen clever und effektiv.

Dank des verdienten Heimdreiers haben die Starbulls Rosenheim Tabellenrang vier erfolgreich verteidigt bei nun drei Punkten Vorsprung auf den ECH Freiburg und vier Zählern Vorsprung auf die Ravensburg Towerstars.

