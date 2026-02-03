„Platz lassen fÃ¼r eine neue Geschichte“ Beste DEB-Auswahl aller Zeiten â€“ das „ist jetzt erst mal auf dem Papier so!“

Bozen / Bonn. (PM MagentaSport) Ziemlich heiÃŸ aufs Eis! Eine gute Woche vor dem deutschen Olympiastart gegen DÃ¤nemark steht am Mittwoch (ab 19.15 Uhr kostenlos bei MagentaTV und live bei MagentaSport) die Generalprobe DEB-Auswahl gegen Italien an.

Kleine HÃ¼rden musste die DEB-Auswahl in Bozen am Samstag bewÃ¤ltigen: Anreiseprobleme zwangen Bundestrainer Harold Kreis dazu, das Training am Ankunftstag abzusagen. â€žSeitdem sind die Jungs wirklich topmotiviert, energisch und kaum vom Eis zu bekommenâ€œ, verrÃ¤t Kreis.

Einige Spieler mÃ¼ssen nach dem Test schon wieder die Heimreise antreten, aber der Bundestrainer sagt: â€žDas ist denen bewusst, aber das merkt man ihnen hier wirklich nicht an. Sie sind engagiert, freuen sich und nehmen das an Erlebnissen und Emotionen mit, was sie fÃ¼r sich rausholen kÃ¶nnen.â€œ Am Samstag reisen die NHL-Profis an, um deren schnelle Integration sich der Bundestrainer â€žkeine Sorgenâ€œ macht: â€žDas wird schnell, vollstÃ¤ndig und sehr gut funktionieren.â€œ

Der enorme QualitÃ¤tszuwachs, den die deutschen NHL-LegionÃ¤re um Superstar Leon Draisaitl mitbringen, ist fÃ¼r Verteidiger Moritz MÃ¼ller noch keine Garantie fÃ¼r ein gutes-Olympia-Abschneiden: â€žDass wir die beste Mannschaft aller Zeiten sind, ist jetzt erst mal auf dem Papier so. Jetzt mÃ¼ssen wir erstmal zusammenfinden und dann auch ins Turnier reinfinden.â€œ Der 39-jÃ¤hrige Routinier war schon bei Olympia-Silber 2018 in Pyeongchang dabei, ist aber â€žkein Fan davon, irgendwas kÃ¼nstlich zu wiederholen. Das fÃ¼hlt sich einfach verkrampft an. Man muss immer Platz lassen fÃ¼r eine neue Geschichte.â€œ Von sich selbst erwartet er, â€žmeine Leistung zu bringen, die Mannschaft mit anzufÃ¼hren und LeistungstrÃ¤ger zu sein.â€œ Seine 3. Olympischen Spiele sind gleichzeitig die ersten in Europa: â€žNichts gegen die beiden Spiele in Asien, aber wenn die eigenen Kinder zuschauen kÃ¶nnen und die eigene Familie da ist, dann ist es nochmal etwas ganz Besonderesâ€œ, freut sich MÃ¼ller schon auf Mailand.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum DEB-Update aus Bozen prÃ¤sentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey am Mittwoch ab 19.15 Uhr mit der Olympia-Generalprobe der Männer zwischen Italien und Deutschland.

Bundestrainer Kreis: DEB-Auswahl â€žkaum vom Eis zu bekommenâ€œ





Bundestrainer Harold Kreis berichtet Ã¼ber die verspÃ¤tete Ankunft der Mannschaft in Italien: â€žObwohl am Ankunftstag Training geplant war, haben wir das abgesagt. Wir kamen viel zu spÃ¤t an. Seitdem sind die Jungs wirklich topmotiviert, energisch und kaum vom Eis zu bekommen. Man hat gemerkt, dass die Spieler wieder Freude aneinander haben. Sie kommen aus verschiedenen Vereinen, aber sie freuen sich, wenn sie sich gemeinsam hier sehen und die gleiche Trikotfarbe tragen. NatÃ¼rlich geht es irgendwann Richtung Mailand, da freuen sie sich auch. (â€¦) Da wollen wir das bestmÃ¶gliche Ergebnis fÃ¼r uns herausarbeiten und dann sehen wir mal.â€œ

â€¦ welche Erkenntnisse er sich aus dem Italien-Test erhofft: â€žItalien ist eine Mannschaft, die lÃ¤uferisch sicher gut unterwegs sein wird. Sie werden sicher versuchen, uns unter Druck zu setzen, Scheibenverluste zu provozieren und daraus Kapital zu schlagen. Obwohl wir nicht auf der kleinen EisflÃ¤che spielen, ist es umso wichtiger, verantwortungsvoll mit der Scheibe umzugehen, einfache SpielzÃ¼ge zu machen und 60 Minuten diszipliniert zu spielen.â€œ

Integration der NHL-Akteure: â€žDas wird schnell, vollstÃ¤ndig und sehr gut funktionierenâ€œ

Kreis muss bei der Olympia-Generalprobe noch ohne seine NHL-Profis auskommen, weiÃŸ aber mit der Situation umzugehen: â€žWir haben lange Special Teams trainiert, obwohl ein GroÃŸteil unserer Special Teams aus den NHL-Spielern bestehen wird. Trotzdem wollen wir das gegen Italien gut umsetzen. Unsere AT-Spieler sind informiert und wissen: Wenn die NHL-Spieler in Mailand ankommen, mÃ¼ssen sie bedauerlicherweise abreisen. Das ist denen bewusst, aber das merkt man ihnen hier wirklich nicht an. Sie sind engagiert, freuen sich und nehmen das an Erlebnissen und Emotionen mit, was sie fÃ¼r sich rausholen kÃ¶nnen.â€œ

â€¦ was er von der Integration der NHL-Spieler am Samstag erwartet: â€žIntegration bedarf es immer. Aber die Spieler kennen sich gegenseitig. Bis auf Leon waren alle in den letzten Jahren mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir werden es ihnen kurz zeigen, wie wir uns das systemtechnisch vorstellen. Das geht ganz schnell bei denen. Dann haben wir drei Trainingseinheiten. Da mache ich mir keine Sorgen: Das wird schnell, vollstÃ¤ndig und sehr gut funktionieren.â€œ

MÃ¼ller zur besten Nationalmannschaft aller Zeiten: â€žIst jetzt erstmal auf dem Papier soâ€œ





In DEB-Verteidiger Moritz MÃ¼ller brennt das Feuer fÃ¼r seine 3. Olympischen Spiele: â€žEs brennt total. Es sind meine ersten Spiele in Europa. Nichts gegen die beiden Spiele in Asien, aber wenn die eigenen Kinder zuschauen kÃ¶nnen und die eigene Familie da ist, dann ist es nochmal etwas ganz Besonderes.â€œ

â€¦ Ã¼ber seine Erwartungen an die Mannschaft und an sich selbst: â€žDass wir die beste Mannschaft aller Zeiten sind, ist jetzt erstmal auf dem Papier so. Jetzt mÃ¼ssen wir erstmal zusammenfinden und dann auch ins Turnier reinfinden. Es beginnt mit dem ersten Spiel und dann nimmt jedes Turnier seinen eigenen Lauf und schreibt seine eigene Geschichte. Von mir selber erwarte ich, meine Leistung zu bringen, die Mannschaft mit anzufÃ¼hren und LeistungstrÃ¤ger zu sein.â€œ

â€¦ ob die Mannschaft wieder so zusammenfinden kann wie bei Olympia-Silber 2018 in Pyeongchang: â€žDie Zeit ist knapp. Dieses Mal mÃ¼ssen wir es etwas anders angehen. Ich bin kein Fan davon, irgendwas kÃ¼nstlich zu wiederholen. Das fÃ¼hlt sich einfach verkrampft an. Man muss immer Platz lassen fÃ¼r eine neue Geschichte. Aber natÃ¼rlich liegt es an uns allen, offen fÃ¼reinander zu sein und direkt bereit zu sein, alle miteinzuschlieÃŸen.â€œ

Eishockey live bei MagentaSport

Olympia-Vorbereitung der MÃ¤nner

Mittwoch, 04.02.2025

ab 19.15 Uhr: Italien â€“ Deutschland (live und kostenlos bei MagentaTV und live bei MagentaSport)

