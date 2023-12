Platz 1 verteidigt: Sonthofen gewinnt souverÃ¤n 7:3 in Forst

Artikel anhören Sonthofen. (PM ERC) Ein holpriger Start, ein souveränes Ende: Mit 7:3 landet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen einen ungefährdeten Auswärtssieg beim SC Forst und...

Artikel anhören Artikel anhören

Sonthofen. (PM ERC) Ein holpriger Start, ein souveränes Ende: Mit 7:3 landet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen einen ungefährdeten Auswärtssieg beim SC Forst und verteidigt damit die Tabellenführung.

Ondrej Havlicek steuert vier Torvorlagen bei, Vladi Kames und Kapitän Marc Sill erzielen einen Doppelpack.

Die Auswärtspartie am dritten Advent bei den eher heimschwachen „Nature Boyz“ aus Forst begann sonntäglich verschlafen: Vielleicht spürten die Mannen von Trainer Helmut Wahl und Vladi Kames noch ihre Knochen nach dem intensiven Heim-Derby gegen den EV Pfronten – vielleicht waren es auch die forschen und munteren Hausherren, die von Beginn an versuchten, hart gegen den Körper zu spielen und die ERC-Abwehr mit Keeper Calvin Stadelmann unter Druck zu setzen. So oder so: In der Anfangsphase hatten die Schwarz-Gelben ihre Mühe, zu ihrem Spiel zu finden. In der 4. Minute erzielte Forst die Führung, die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient war.

Es dauerte weitere sechs Minuten, bis Sonthofen sich auch ergebnistechnisch freischütteln und durch Kapitän Marc Sill (Assists: Vladi Kames, Ondrej Havlicek) den Ausgleich markieren konnte. Fünf Minuten vor der Pausensirene schien für den ERC mit Sills zweitem Treffer in Überzahl auf Vorlage von David Mische und Ondrej Havlicek alles nach Plan zu laufen. Allerdings zeigten sich die Forster im ersten Abschnitt als unbequeme Gegner: Nur zehn Sekunden nach der 2:1-Führung glichen sie wieder aus.

Das zweite Drittel startete mit einer Veränderung auf der Torwartposition: Weil sich Calvin Stadelmann gesundheitlich nicht wohlfühlte, wechselte Fabian Schütze zwischen die Pfosten – eine Vorsichtsmaßnahme bei den ohnehin in der jüngsten Vergangenheit von Verletzungen stark gebeutelten Sonthofern. Fortan fand die Truppe besseren Zugriff, was sich auch schnell auf der Anzeigentafel widerspiegelte: Denis Adebahr in der 25. Minute und Matyas Stransky mit einem Shorthander, einem Unterzahltor, in der 28. Minute (Assist: Nicolas Neuber) stellten die Weichen bis zur Mitte des Spiels auf Sieg.

Forst kam in der 30. Minute zwar auf 3:4 heran – die Sonthofer ließen sich vom Aufbäumen der Heimmannschaft aber nicht beeindrucken. In der 34. und 35. Minute war es Vladi Kames mit einem Doppelschlag, der den Heimfans das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Punktgewinn nahm und auf 6:3 aus Gästesicht erhöhte (Assists: Ondrej Havlicek, Aaron Grillinger beim ersten sowie Marc Sill beim zweiten Treffer). Mit einer beruhigenden und in der Höhe schlussendlich auch verdienten Führung ging es in die Drittelpause.

Im letzten Spielabschnitt mobilisierten die Forster noch einmal alles – allerdings agierten die Sonthofer im Stile einer Spitzenmannschaft. Mit Ruhe, Erfahrung und Geduld gingen sie die verbleibenden 20 Minuten an. Einen Torjubel aber hatten sie dann doch noch parat: Torjäger David Mische erledigte seinen Job in Überzahl eiskalt und markierte in der 55. Minute auf Vorlage von Ondrej Havlicek und Nicolas Neuber das 7:3 – erneut bei numerischer Überlegenheit.

Besonders zufrieden zeigte sich das Trainergespann am Sonntagabend mit den Special Teams: Sowohl in Über-, als auch in Unterzahl agierten die Schwarz-Gelben konzentriert und schossen zudem Tore. Ein wichtiger Sieg am dritten Advent für die Schwarz-Gelben, die damit die Tabellenführung verteidigten.

Bis zum Jahreswechsel stehen nun noch drei weitere Heimspiele auf dem Programm: Während es in den Partien gegen die Wanderers Germering (22.12., 20 Uhr) und den SC Forst (29.12., 20 Uhr) um wichtige Meisterschaftspunkte geht, ist das Match der Bayernliga Allstars gegen die erste Mannschaft des ERC am zweiten Weihnachtstag um 18 Uhr etwas für Sonthofen-Nostalgiker und Eishockey-Liebhaber.