Pirmin Ostermeier wird Prokurist bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Ab sofort besetzt Pirmin Ostermeier eine neue Position in der Organisation des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs.

Der 32-Jährige war seit 2011 als Assistent der Geschäftsleitung tätig und wurde auf unserer letzten Gesellschaftersitzung einstimmig zum Prokuristen ernannt.

„Pirmin ist einer unserer längsten Mitarbeiter. Er hat in den letzten Jahren maßgeblich zur Professionalisierung unseres Clubs beigetragen. Zudem hat er uns bewiesen, dass wir uns im alltäglichen Geschäftsbetrieb und auch in herausfordernden Situationen stets auf ihn verlassen können. Er ist ein nicht wegzudenkender Teil der Straubing Tigers geworden, der unseren Club hervorragend repräsentiert“, erklärt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, und ergänzt: „Pirmin bereichert unseren Club immer wieder mit neuen Visionen und innovativen Impulsen.“

„Es freut mich, dass Gaby Sennebogen sowie der Gesellschafterkreis mich in dieser verantwortungsvollen Position sehen und mir das Vertrauen dafür schenken. Auch in der Zukunft möchte ich die Organisationsstrukturen und Geschäftsfelder unseres Clubs weiterentwickeln und meine Ideen in die Tat umsetzen“, sagt Pirmin Ostermeier selbst zu seiner Beförderung.