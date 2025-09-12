Pirates zurück auf dem heimischen Eis

Buchloe. (chs) Sie sind wieder zurück, zurück auf dem gewohnten kalten Terrain, dem Eis in der Buchloer Sparkassenarena.

Denn seit diesem Wochenende läuft sie wieder, die Eiszeit in der Buchloer Eishalle. Für die heimischen ESV-Piraten also endlich wieder Zeit sich nach monatelangem Trocken- und Sommertraining auf dem glatten Untergrund passend auf die neue Bayernliga-Saison vorzubereiten. Und dazu empfangen die Freibeuter am Sonntag ab 18.15 Uhr zum Start in die Testspielphase den Landesligisten Germering in der heimischen Arena. Bereits um 17.15 Uhr werden auf dem Eis der Sparkassenarena alle Mannschaften der Buchloer – von den Kleinsten der U9 bis hin zu den Senioren – vorgestellt. Zudem präsentiert sich in den jeweiligen Drittelpausen die U9 und U11 Mannschaft mit einem kurzen Show-Spiel.

Es war doch ein etwas größerer Umbruch im Kader der Gennachstädter, den die Verantwortlichen im Sommer vorgenommen haben. Nachdem man im letzten Winter erst auf den allerletzten Drücker den Klassenerhalt in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse klarmachen konnte, bastelte die sportliche Leitung – allen voran um Team-Manager David Strodel – eifrig an den ausgemachten Schwachstellen, damit die anstehende Saison möglichst wieder entspannter verläuft. So stießen einige auch in der Region recht bekannte Neuzugänge zum Team wie das ehemalige und langjährige Kaufbeurer Trio um Joey Lewis, Dieter Orendorz und Alexander Thiel. Zudem wurden mit Adriano Carciola, den beiden Torhütern David Blaschta und Fabian Hartmann und Last-Minute-Neuzugang Christian Guran insgesamt sieben neue Gesichter verpflichtet, die der ebenfalls neue Trainer Waldemar Dietrich nun schnellstmöglich ins vorhandene Mannschaftsgefüge einbinden muss. Schließlich wartet ab Anfang Oktober die womöglich ausgeglichenste und zugleich stärkste Bayernliga der letzten Jahre auf die Buchloer. Denn auch zahlreiche andere Teams haben sich zum Teil mit hochkarätigen Akteuren verstärkt, womit der Kampf um die Playoff- und Pre-Playoff-Plätze so umkämpft und eng wie selten in der jüngeren Vergangenheit sein dürfte. Die Buchloer müssen daher also von Beginn an da sein, wenn man dort mitmischen möchte und daher ist die Testspielphase bis zum Ligastart am 12. Oktober sicherlich wichtig, damit man gut gewappnet starten kann.

Den Grundstein dazu hat das schweißtreibende Sommertraining gelegt, das laut den Verantwortlichen gut angenommen wurde. Nun aber geht es für die Gennachstädter endlich wieder mit Schlittschuhen, Schläger und Helm auf die gewohnte Eisfläche, auf der man nun die Automatismen und Abläufe weiter trainieren und verfeinern will. Unter Wettkampfbedingungen ist dies dann erstmalig am Sonntag beim ersten Testspiel zu Hause gegen die Wanderers Germering möglich.

Der Landesligist aus der Münchner Vorstadt, auf den die Buchloer auch schon des Öfteren in der Bayernliga getroffen sind, wird dabei ein erster Prüfstein. Schließlich waren die Wanderers im letzten Winter ganz dicht dran an der Rückkehr in die Bayernliga, da man erst im Playoff-Finale gegen den Aufsteiger Burgau den Kürzeren zog, nachdem man zuvor mit Dorfen und Sonthofen zwei durchaus namhafte Gegner ausgeschaltet hat. Also alles andere als eine Laufkundschaft, die da auf die Buchloer wartet, auch wenn man zum Auftakt auf einen klassentieferen Gegner trifft. Doch das Wichtigste für Fans und Spieler ist am Sonntag erst einmal wieder nach über fünfeinhalbmonatiger Sommerpause die Rückkehr aufs heimische Eis.

INFO:

Die vorbestellten Dauerkarten können am Sonntag beim ersten Heimspiel an der Stadionkasse abgeholt werden. Dort können auch weiterhin Dauerkarten erworben werden.

Alle Heimspiele der Pirates werden wieder live auf SpradeTV übertragen

Wie schon im vergangenen Jahr werden auch in dieser Spielzeit wieder alle Heimspiele der Buchloer live auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform SpradeTV übertragen. Los geht es somit bereits am Sonntag mit dem ersten Test gegen die Wanderers Germering.

Um den Livestream zu sehen gehen Sie dabei einfach auf www.sprade.tv und wählen die entsprechende Spielpaarung aus. Alle aktuellen Livestreams unserer Piraten finden Sie auch direkt unter: www.sprade.tv/de/teams/388/esv-buchloe

Für eine Buchung einfach einmalig registrieren oder sofern man bereits ein Konto besitzt auf der SpradeTV-Homepage anmelden. Eine Zahlung ist per Kreditkarte, Online-Überweisung, Lastschrift oder Paypal möglich. Alternativ kann auch ein Guthaben aufgeladen werden, mit dem dann bezahlt werden kann und bei dem man sich im Vergleich zu den vorhin genannten Zahlungsmethoden auch die Servicegebühr spart.

Im Anschluss an die Liveübertragung stehen die gebuchten Spiele euch auch direkt nach Abpfiff als Re-Live in voller Länge für 24 Stunden in der SpradeTV-Mediathek zur Verfügung. Hier findet Ihr ebenso die Highlight-Videos der Partien und die jeweiligen Pressekonferenzen unserer Freibeuter (ab Punktspielstart).