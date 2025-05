Pirates verabschieden einige Spieler

Buchloe. (chs) Nach den Saisonabschluss-Gesprächen mit der sportlichen Leitung, den ersten Verlängerungen und mit Alexander Thiel und Adriano Carciola auch den ersten beiden bereits offiziell bekanntgegebenen Neuzugängen stehen bei den Buchloer Piraten nun auch die ersten Abgänge fest.

So werden Timi Liivalahti, die beiden Torhüter Daniel Blankenburg und Fabian Strobel, Lukas Bucher, Niklas Holzschneider, Tim Söldner und Jonas Mikulic in der kommenden Saison nicht mehr für die Pirates in der Bayernliga auflaufen.

Der junge Finne Timi Liivalahti stieß dabei aus Hamburg kommend erst kurz vor dem Ende der Hauptrunde zum Team und sollte die Defensive der Pirates verstärken. Nach den ersten Einsätzen verletzte sich der 24-Jährige Verteidiger jedoch und trat vorzeitig die Heimreise nach Finnland an und in der kommenden Spielzeit wird es kein Comeback in ESV-Trikot geben.

Zudem werden die Buchloer künftig auch nicht mehr auf Daniel Blankenburg zurückgreifen können. Der sympathische Torwart, der im letzten Winter aus Schongau an die Gennach gewechselt war und dabei bereits zum zweiten Mal für die Pirates auflief, wird ebenfalls in der nächsten Saison nicht mehr für die Freibeuter antreten. In der abgelaufenen Saison stand der 27-Jährige in 27 Spielen zwischen den Pfosten, ehe Blankenburg sich dann im Endspurt kurz vor den Playdowns leider verletzte und nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnte.

Und auch Torwartkollege Fabian Strobel, der für seinen Heimatverein alles gibt, wird nicht mehr zum Kader der Piraten gehören. Der waschechter Buchloer kam als Backup in dieser Saison nur vier Einsätze, war jedoch stets zuverlässig und immer da, wenn man ihn brauchte und war zudem auch im Nachwuchs im Einsatz. Das Gute: Der Abgang Strobels aus der 1. Mannschaft ist voraussichtlich kein kompletter Abschied vom ESVB, denn der 24-jährige Tormann wird künftig weiterhin für die 1B-Team der Gennachstädter im Einsatz sein und dem Verein somit auch weiterhin treu bleiben.

Nach 85 Spielen im Dress der Freibeuter trennen werden sich hingegen die Wege mit Verteidiger Lukas Bucher. Der ebenfalls 24-Jährige war mit seiner körperbetonten Spielweise in den letzten beiden Spielzeiten ein wertvoller Bestandteil des Teams und wird die Buchloer aber im nächsten Winter nicht mehr unterstützen.

Gleiches gilt auch für variabel einsetzbaren Niklas Holzschneider, der im vergangenen Winter eigentlich für die 1B-Mannschaft vorgesehen war, seine Chance in der Vorbereitung aber nutzte und so in den Bayernliga-Kader aufgenommen wurde. Dort kam der 21-Jährige in 36 Partien zum Einsatz.

Nur 24 Spiele konnte der vor der Saison neu aus Landsberg gekommene Tim Söldner für die Buchloer absolvieren, da ihn zwischenzeitlich eine längere Verletzungspause zum Zuschauen zwang. Zu den Playdowns kehrte der 18-jährige Angreifer dann wieder zurück, doch in der nächsten Saison wird der mit Potential versehene Stürmer nicht mehr für die Rot-Weißen auflaufen.

Und auch Jonas Mikulic, der im Dezember aus Kempten zum Team dazustieß, wird nicht mehr zum Aufgebot der Pirates gehören. Der 27-jährige Stürmer steuerte in 24 Spielen sechs Tore – zwei davon in den Playdowns – und drei Assists bei.

Bei allen sieben Spieler bedanken sich die Verantwortlichen des ESV von Herzen für ihren Einsatz, ihren Kampfgeist und die gemeinsamen Erlebnisse. „Ihr werdet immer ein Teil der Pirates-Familie bleiben und wir wünschen euch für euren weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Allerbeste!“

