Pirates: Kaderupdate aus der Defensivabteilung

Das Positive zuerst: Jungverteidiger Marco Schwarz hat seinen Vertrag verlängert und wird somit auch im nächsten Winter zum Abwehrverbund der Freibeuter gehören. Vorerst kein Bestandteil mehr davon wird aber hingegen Lucas Ruf sein, der künftig eine Pause vom Eishockey einlegen wird und das Piraten-Team nach jahrelanger Treue zunächst einmal verlässt.

Ein weiteres Jahr in Rot und Weiß spielt jedoch Marco Schwarz. Der 21-Jährige stammt aus einer absolut Eishockey-begeisterten Familie. Mutter Sibylle betreibt seit Jahren die Stadionwirtschaft in der Buchloer Sparkassenarena und ist – nach jahrelanger Tätigkeit im Nachwuchsbereich – inzwischen auch in der Geschäftsstelle des ESV tätig. Und auch Vater Christian „Blacky“ Schwarz war bis zuletzt jahrelang als Spieler in der 1B Mannschaft der Gennachstädter aktiv gewesen, die er im letzten Winter dann als Trainer übernahm und auch in der nächsten Saison wieder als Coach betreut. Kein Wunder, dass Sohn Marco ebenfalls sehr mit dem Eishockey verbunden ist und nach seinen ersten Schritten in Kaufbeuren und einen kurzen Abstecher nach Landsberg seit Jahren den Pirates die Treue hält. „Marco ist noch ein sehr junger Spieler, der lange bei uns schon im Nachwuchs gespielt hat und nun in sein drittes Jahr in der ersten Mannschaft geht“, berichtet der 2. Vorstand Florian Warkus über den jungen Verteidiger, der parallel zur ersten auch in der 1B Mannschaft des ESV eingesetzt wurde. „Er hat dabei einen guten Job gemacht und uns überzeugt, sodass er auch in diesem Jahr wieder die Chance im Bayernliga-Team erhält. Zwar hatte er im letzten Winter kein einfaches Jahr, weil er immer wieder von Krankheit oder Verletzung zurückgeworfen wurde. Doch Marco hat sich immer wieder herangekämpft und am Ende der Saison auch bewiesen, dass er jede Menge Potential hat.“ Den Sommer über hat sich Marco Schwarz im Sommertraining wieder voll hineingekniet, weshalb die Verantwortlichen guter Dinge sind, dass der junge Abwehrmann alle Voraussetzungen hat, um auch auf dem Eis den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Dass Schwarz auf jeden Fall jede Menge Engagement für die Freibeuter an den Tag legt, zeigt auch, dass er – trotz seines jungen Alters – bereits seit Jahren in der Nachwuchsarbeit aktiv ist. „Er bringt sich viel im Verein ein und ist unter anderem bei der Eislaufschule mit dabei, wo er einen tollen Job macht und hilft auch als Co-Trainer bei der U9 mit“, lobt Warkus, der sich somit über die Verlängerung von Marco Schwarz sehr freut.

Einen schmerzhaften Abgang gibt es in der Abwehr allerdings auch zu verkraften. Nachdem Max Schorer dort bereits länger als Abgang feststand, wird auch Lucas Ruf im kommenden Winter nicht mehr zum Kader des ESV gehören und erst einmal eine Pause vom Eishockey einlegen. „Lucas hat uns vom Nachwuchs an über Jahre begleitet und war dabei ein zuverlässiger Verteidiger, der immer seinen Job gemacht hat und sich stets weiterentwickelt hat“, blickt Warkus zurück.

Der 26-Jährige stieß 2014 zu den Piraten und spielte anfangs noch im Nachwuchs, ab 2016 dann auch in der 1. Mannschaft der Gennachstädter, bei der er in den letzten Jahren ein wichtiger Akteur in der Hintermannschaft war.

„Leider hat Lucas uns nun mitgeteilt, dass er im kommenden Winter erst einmal eine Pause vom Eishockey einlegen möchte“, so Warkus weiter, der mit dem groß gewachsenen Abwehrmann aber weiter in Verbindung bleiben will. „An dieser Stelle herzlichen Dank an Lucas für seinen Einsatz, sein Engagement und die jahrelange Treue und zugleich die besten Wünsche für die Zukunft!“

