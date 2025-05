Pirates: Ein wichtiger RÃ¼ckhalt bleibt

Buchloe. (chs) Er war der große Rückhalt im Saisonendspurt, als es für die Buchloer Piraten im Abstiegskampf um alles ging.

Mit bärenstarken Leistungen war Torhüter Dominic Guran einer der entscheidenden Männer in den Playdowns und am Ende damit auch einer der Garanten für den am Ende umjubelten Klassenerhalt der Piraten in der Eishockey Bayernliga. Umso erfreulicher, dass der gerade einmal 23-jährige Keeper auch künftig den Freibeutern die Treue halten wird. Denn Guran hat seinen Vertag beim ESVB um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit bei den Rot-Weißen.

„Es war schon beeindruckend, als mehrere hundert Buchloer Fans im finalen Playdown Spiel 7 in Pfaffenhofen fortwährend seinen Namen gerufen haben – das war Gänsehaut pur und zeigt, welchen Stellenwert er sich erarbeitet hat“, erinnert sich Team-Manager David Strodel an das Herzschlagfinale der Buchloer Ende März, das am Ende ja bekanntermaßen mit einem Happy End und dem Klassenerhalt für die Buchloer endete. Und großen Anteil daran hatte sicherlich wie bereits erwähnt Dominic Guran – nicht nur in dieser alles entscheidenden Partie. Denn der junge Schlussmann war ganz besonders in diesem Showdown ein enorm wichtiger und starker Rückhalt, sondern auch in den vorherigen Playdown-Duellen gegen Dingolfing und in der engen Serie gegen Pfaffenhofen – und das mit gerade einmal 23 Jahren. Auf Torhütern lastet im Eishockey ja immer besonderer Druck, da die Position zwischen den Pfosten eine der Schlüsselpositionen ist. Umso beeindruckender, wie Guran mit dieser Last in den nervenaufreibenden Partien umging und sich so schlussendlich mit seinen Teamkameraden über den Ligaverbleib freuen durfte.

Und jetzt dürfen sich die Buchloer über den weiteren Verbleib Gurans freuen, der auch im kommenden Winter weiter das Trikot der Pirates tragen wird. „Dominic geht dann in sein viertes Jahr bei uns – und es ist beeindruckend zu sehen, welche Entwicklung er in dieser Zeit genommen hat“, berichtet Strodel. „Jahr für Jahr hat er mehr Vertrauen bekommen und gerade in den letztjährigen Playdowns war er ein unglaublich verlässlicher Rückhalt für uns“, so auch die Einschätzung des Buchloer Team-Managers.

Dabei wurde Guran während der Saison wieder einmal von einer längeren Zwangspause auf Grund gesundheitlicher Probleme zurückgeworfen, nachdem er sich zum Ligastart zunächst mit Torhüterkollege Daniel Blankenburg die Spiele aufgeteilt hatte. Zum Auftakt am ersten Spieltag beim späteren Meister in Erding ließ Guran bereits sein Können aufblitzen und fing sich gegen die starke Offensive des Ligakrösus dank einer richtig guten Leistung nur lediglich ein Gegentor. Doch kurz nach dem Rückrundenstart musste Guran dann notgedrungen erst einmal passen – um dann im Saisonendspurt nach der Verletzung von Daniel Blankenburg – wie bereits angeklungen – zu einer der Schlüsselfiguren im hart umkämpften Abstiegskampf zu werden. Vor allem in den Playdown-Duellen wuchs er immer wieder über sich hinaus und war mit seiner Ruhe und vielen wichtigen Paraden einer der stärksten Piraten.

Demnach ist man im ESV-Lager froh, dass Guran auch künftig das Tor der Gennachstädter hütet. „Guri hat das Zeug, eine feste Größe in der Bayernliga zu werden. Wir wollen ihm genau diese Plattform bieten, damit er den nächsten Schritt machen kann und sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen werden“, meint auch Strodel, der sich ebenfalls sehr freut, dass die Buchloer auch weiter auf den jungen Keeper zählen können.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV