Piraten unterliegen in Geretsried

Geretsried/Buchloe. (chs) Mit einer Niederlage kehrten die Buchloer Piraten am Freitagabend vom zweiten Vorbereitungsspiel aus Geretsried zurück.

2:5 (2:3, 0:1, 0:1) hieß es am Ende in einem über weite Strecken durchaus ausgeglichenen Spiel, in dem die Gastgeber aber in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger und effektiver agierten. So mussten die Freibeuter beim ersten Test auf fremdem Eis dem Ligakonkurrenten unter dem Strich nicht unverdient den Vortritt lassen.

Dabei startete das Match ohne große Abtastphase auf beiden Seiten sofort mit reichlich Offensivdrang. Nachdem Robert Wittmann die erste gute Gelegenheit für die Gennachstädter liegen ließ machte es Daniel Bursch auf der Gegenseite besser und überwand ESV-Keeper Daniel Blankenburg zum 0:1 (3.). Der Geretsrieder Kapitän fälschte geschickt eine scharfe Hereingabe im Slot ab, sodass Rückkehrer Blankenburg im Buchloer Gehäuse bei seinem Comeback chancenlos war. Und obwohl es auch fortan auf beiden Seiten weiter Torgelegenheiten gab waren es erneut die Hausherren, die nach acht Minuten in Person von Stefano Rizzo auf 0:2 stellten. Rizzo wurde in dieser Situation allerdings viel zu viel Zeit und Raum gewährt, sodass er den abermals machtlosen Blankenburg platziert zum zweiten Mal überwinden konnte. Nach diesem Rückstand fingen sich die Buchloer aber anschließend und glichen binnen nur gut einer Minute wieder aus. Erst schlug ein verdeckter Schuss von Lukas Bucher zum 1:2 im Geretsrieder Tor ein (15.), ehe ein schön ausgespieltes Zwei auf Eins den Spielstand wieder egalisierte. Nach feinem Zuspiel von Demeed Podrezov war Alexander Krafczyk der Torschütze zum 2:2 (16.). Doch statt mit diesem bis dato eigentlich leistungsgerechten Ergebnis in die Pause zu gehen, gerieten die Piraten noch vor dem ersten Seitenwechsel erneut in Rückstand – das allerdings ziemlich unglücklich. In Unterzahl fälschte nämlich ein Buchloer Verteidiger versehentlich den von Kilian Mühlpointner als Hereingabe gedachten Pass ins eigene Tor zum 2:3 Pausenstand ab (18.).

Und der nächste Nackenschlag sollte direkt nach Wiederbeginn gleich folgen. Eine Unachtsamkeit hinter dem eigenen Tor und den daraus resultierenden Scheibenverlust nutzten die Riverrats nach gerade einmal 75 Sekunden durch Maximilian Zöhren zum 2:4. Anschließend war das Mitteldrittel nicht mehr ganz so offensiv geführt wie noch die ersten 20 Minuten. Dort hatten beide Abwehrreihen immer wieder ihre Probleme gehabt, was nun im zweiten Durchgang schon ein wenig sattelfester wirkte. Möglichkeiten gab es dennoch eine Handvoll, wobei die etwas Gefährlichen durchaus die Buchloer hatten. Ein Tor sprang aber dabei nicht heraus, weshalb man sich auch in Sachen Chancenverwertung an die eigene Nase fassen musste, dass es mit dem Zwei-Tore-Rückstand ins letzte Drittel ging.

Dort passierte anfangs relativ wenig und nach dem 2:5 der Gastgeber war die Entscheidung in diesem Vorbereitungsduell dann mehr oder weniger endgültig gefallen (46.). Einen schöne Vorarbeit von Xaver Hochstrasser musste Zöhren bei seinem zweiten Treffer an diesem Abend nur noch über die Linie drücken. So blieb es am Ende bei diesem Spielstand, der beiden Teams noch einiges an Hausaufgaben für die nächsten Wochen mitgab.

Das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams und somit die direkte Gelegenheit zur Besserung lässt dabei aber nicht lange auf sich warten, denn am kommenden Freitag kommen die Riverrats bereits zum Rückspiel nach Buchloe. Zuvor empfangen die Piraten am Sonntag aber ab 18 Uhr erst einmal den Nachbarn HC Landsberg in der heimischen Sparkassenarena.