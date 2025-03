Piraten sichern sich den Klassenerhalt mit Herzschlagfinale

Pfaffenhofen/Buchloe. (chs) Spannender hätte es kaum laufen können, doch umso größer war am Ende die Erleichterung und Freude.

Denn die Buchloer Piraten haben am Sonntagabend in einem packenden Showdown im alles entscheidenden siebten Duell der Playdown-Serie beim EC Pfaffenhofen hauchdünn mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) die Oberhand behalten und sich damit mit einer wahnsinnigen Energieleistung doch noch den Klassenerhalt in der Eishockey Bayernliga gesichert. Angepeitscht durch über 250 Buchloer Anhänger retteten sich die Buchloer so in dieser hart umkämpften Serie buchstäblich im allerletzten Spiel, während die Hallertauer nun als sportlicher Absteiger feststehen.

Es war die pure Erleichterung nach sieben physisch und vor allem psychisch ganz harten Duellen, die am Ende von Fans, Verantwortlichen und sichtbar auf dem Eis auch von allen Spielern abfiel. Nach 60 nervenaufreibenden Minuten, die nochmals ein passendes Spiegelbild der gesamten Runde waren, lagen sich die sichtlich gelösten ESV-Spieler in den Armen und ließen sich von ihrem Anhang feiern. Und die beeindruckende Buchloer Kulisse im mit gut 650 Zuschauern beachtlich gefüllten Pfaffenhofener Stadion bejubelte mit ihren Schützlingen noch lange nach der Schlusssirene den Klassenerhalt in der Bayernliga, der vor dem Wochenende nach dem Serienrückstand noch in sehr weiter Ferne schien. Doch mit zwei Siegen wendeten die Gennachstädter den drohenden Abstieg doch noch auf den letzten Drücker ab und dürfen sich so nun auf ein weiteres Jahr in der Bayernliga freuen.

Dazu war am Sonntag beim ultimativen Showdown in Pfaffenhofen nochmals ein echte Zitterpartie nötig. Denn wie schon in den vorangegangenen Partien beider Teams schenken sich die zwei abstiegsbedrohten Kontrahenten nichts. Nicht verwunderlich brauchten beide aber ein wenig, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Und es waren die Hausherren, die im ersten Powerplay richtig Druck aufbauen konnten. Hier rettete unter anderem auch einmal der Pfosten für die Piraten, die dann gerade wieder komplett doch noch den Rückstand verkraften mussten, als Kareem Hätinen im Slot zum 0:1 Pausenstand einnetzte (13.).

Auch im Mittelabschnitt taten sich die Buchloer offensiv gegen die kompakt stehende Defensive der Hallertauer schwer und hatten bei einem erneuten Alutreffer von Christoph Eckl Glück, dass die Gastgeber ihren Vorsprung nicht ausbauen konnten. Dementsprechend wichtig war dann nach 29 Minuten der Ausgleich der Rot-Weißen, als Benedikt Diebolder aus der Drehung den bis dahin sicheren ECP-Schlussmann Justin Köpf flach zum 1:1 überwand. Denn der Treffer beflügelte die Freibeuter in den folgenden Minuten, wobei man bei einem Tlacil-Schuss zum dritten Mal Dusel hatte, da abermals das Torgestänge den Gegentreffer verhinderte (37.).

So ging es mit dem Remis in den finalen Durchgang, der nun die endgültige Entscheidung bringen musste. Und hier legten die Buchloer vor, da genau zum richtigen Zeitpunkt das Powerplay stach. Ausgerechnet der reaktivierte Markus Vaitl lenkte in Überzahl vor dem Tor einen Schuss unhaltbar zum 2:1 in die Maschen – was letztlich der goldene Treffer zum Klassenerhalt sein sollte (48.). Die Schlussphase wurde zwar erwartungsgemäß nochmals zur Zitterpartie, doch die leidenschaftlich kämpfenden Piraten um den bärenstraken Schlussmann Dominic Guran sollten den hauchdünnen Vorsprung über die Zeit retten – zum grenzenlosen Jubel der zahlreich mitgereisten Fanschaar, die den Ligaverbleib der Buchloer in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse gebührend mit ihrem Team feierten, während auf Pfaffenhofener Seite verständlicherweise die Enttäuschung nach den zuvor drei Heimsiegen riesengroß war.

