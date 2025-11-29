Piraten ringen Miners nieder

Buchloe (chs) Er war hart umkämpft, aber am Ende auch nicht unverdient – der dritte Heimsieg der Saison für die Buchloer Piraten am Freitagabend vor 468 Zuschauern gegen Peißenberg.

Mit 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) behielten die Gennachstädter gegen derzeit kriselnde Miners die Oberhand, womit man die Oberbayern auch in der Tabelle weiterhin auf Distanz halten konnte. Großen Anteil am Ausgang dieser umkämpften Partie hatten auch die Special-Teams, denn während die Buchloer an diesem Abend ihre Überzahlsituationen kaltschnäuzig zu nutzen wussten, bissen sich die Gäste immer wieder die Zähne an der starken Buchloer Unterzahl-Formation und einem sichern Schlussmann Dominic Guran aus.

„Wir haben heute im Powerplay die Tore gemacht, was uns zuletzt nicht immer geglückt ist“, bilanzierte daher auch ESV-Coach Waldemar Dietrich, während Markus Schröder bei seinem Debüt als neuer Miners-Trainer vor allem die Cleverness der Piraten für den Ausgang hervorhob. In der Tat machten die Buchloer in diesem Match gefühlt zu den richtigen Zeitpunkten die Tore und vor allem Hinten auch über weite Strecken viel richtig, weshalb man durchaus zurecht von einem cleveren Auftritt der Freibeuter sprechen konnte.

Denn die Ausgangslage vor der Partie war sicher nicht ganz ohne: Immerhin hatten die Peißenberger unter der Woche neuen Schwung durch den Trainerwechsel erhalten und dies merkte man ihnen in den ersten Minuten auch an, in denen der Tabellenzwölfte nicht unverdient in Front ging, als Valentin Hörndl das erste Powerplay der Miners sofort zum 0:1 nutzte (5.). Doch es sollte – trotz vieler weiterer Überzahlmöglichkeiten im folgenden Spielverlauf – der einzige Treffer der Gäste bleiben, während die Buchloer anschließend ebenfalls mit dem ersten Überzahl die Partie drehten. Denn nachdem man mit gleich zwei Mann mehr auf dem Eis agieren durfte, glich zunächst Alexander Thiel zum 1:1 aus (10.), ehe Dieter Orendorz 25 Sekunden später immer noch in doppelter Überzahl zum 2:1 traf (11.). Ein Doppelschlag, der den Gästen sichtlich zusetzte, was Felix Schurr auf Pass von Demeed Podrezov, der im Übrigen vier von fünf Toren an diesem Abend auflegte, sogar zum 3:1 nutzte (13.). Und mit diesem Spielstand wurden anschließend auch erstmalig die Seiten gewechselt, da die Buchloer auf ihrer Seite eine zweiminütige doppelte Unterzahl direkt vor der Pause schadlos überstanden.

Eine aufopferungsvolle Abwehrleistung boten die Hausherren auch im Mitteldrittel, in dem die Gäste zwar vielleicht optisch sogar ein klein wenig Übergewicht hatten, aber auf Grund des fehlenden Selbstvertrauens und einer defensiv gut arbeitenden ESV-Mannschaft selten einmal zu ganz drückenden Chancen kamen. Und die Buchloer blieben mit ihren Gelegenheiten weiter brandgefährlich. Ein Tor wollte aber nicht gelingen, auch weil man sich mit einigen Strafzeiten immer wieder selbst das Leben schwer machte, worunter auch ein wenig des Spielfluss litt. „Hier waren wir zum Teil zu undiszipliniert“, monierte Dietrich, der dann aber auch wieder dem leidenschaftlichen Fight seiner Mannen Respekt zollte, die „viele Schüsse geblockt und einen guten Rückhalt im Tor hatten“. So ging es torlos und damit weiterhin mit dem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabinen.

Die Miners gaben sich allerdings auch im Schlussdrittel noch nicht geschlagen und hatten dann auch Pech, als Ryan Murphy im Powerplay nur den Pfosten traf (43.) und Weiland Parrish im nächsten Überzahl an einer starken Rettungstat des wachsamen und sichern Dominic Guran scheiterte (47.). Gegen Drittelmitte schafften es die Buchloer dann wieder etwas besser die Gäste zu beschäftigen und vom eigenen Tor fernzuhalten. Und während sich die Miners immer weiter aufrieben, besorgte Alexander Krafczyk mit einem satten und platzierten Schlagschuss zum 4:1 schließlich eine kleine Vorentscheidung (53.). Denn auch in der Folge sollte Torwart Guran trotz eines weiteren Unterzahls nicht mehr hinter sich greifen müssen, während den Buchloern in der Schlussphase erneut in Überzahl durch Adriano Carciola sogar noch der 5:1 Endstand glückte (59.).

Somit durften sich die Hausherren über einen wichtigen Dreier freuen, mit dem man als weiterhin Tabellenneunter den Abstand auf die elftplatzierten Schongauer auf sechs Punkte ausbauen konnte. Zudem halten die Rot-Weißen damit aber auch Kontakt zu Platz sechs, auf dem derzeit mit zwei Punkten mehr auf dem Konto ausgerechnet der EHC Waldkraiburg steht, zu dem die Piraten am Sonntag zum Hinrundenabschluss reisen (17.15 Uhr/Live bei SpradeTV).

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!