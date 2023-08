Piraten prÃ¤sentieren den ersten echten Neuzugang

Artikel anhören Buchloe. (chs) Lange hat es gedauert, doch nun können die Verantwortlichen des ESV Buchloe den ersten echten Neuzugang bekannt geben. Nachdem man...

Buchloe. (chs) Lange hat es gedauert, doch nun können die Verantwortlichen des ESV Buchloe den ersten echten Neuzugang bekannt geben.

Nachdem man das Comeback von David Strodel – der nach einjähriger Pause wieder ins Piraten-Team zurückgekehrt ist – nicht unbedingt als echte Neuverpflichtung titulieren kann, trifft dies auf Johannes Keller jetzt jedoch in vollem Maße zu. Der 20-jährige Verteidiger wechselt vom DNL-Team des ESV Kaufbeuren nach Buchloe und soll künftig die Defensive der Freibeuter verstärken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Johannes davon überzeugen konnten, sich unseren Piraten anzuschließen“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus. „Denn damit verfolgen wir weiter unser Ziel, junge, talentierte und motivierte Spieler aus der Region in unser Team einzubauen. Denn für solche Spieler sind wir in Buchloe denke ich eine wirklich gute Anlaufstelle, was zum Beispiel Felix Schurr im letzten Winter bewiesen hat. Wenn man das nötige Engagement zeigt und sich weiter entwickeln will, bekommt man bei uns die entsprechende Eiszeit. Und genau diese Tugenden hat auch Johannes Keller, weshalb wir ihn bei unseren Piraten gerne willkommen heißen“, so der sportliche Leiter des ESV weiter.

Der 20 Jahre alte Abwehrmann wurde den Verantwortlichen von einigen aktuellen Spielern und künftigen Teamkollegen und auch von Seiten seiner ehemaligen Kaufbeurer Nachwuchstrainer wärmstens empfohlen. So hat Keller beispielsweise bereits mit eben genanntem Felix Schurr lange im Kaufbeurer Nachwuchs zusammengespielt und wird dies nun im nächsten Winter also auch wieder gemeinsam im Piraten-Trikot machen.

In der vergangenen Spielzeit stand Johannes Keller in 46 Partien (2 Tore, 5 Assists) noch für die DNL-Mannschaft des ESVK auf dem Eis, welche er als Kapitän bis ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft führte. Dort unterlag man erst im fünften und letzten Spiel den Adler Mannheim und verpasste somit nach einer bärenstarken Playoffrunde nur hauchdünn das Finale.

Nun also wagt Keller den Sprung ins Senioren-Eishockey und die Buchloer und ihre Verantwortlichen freuen sich riesig, dass er sich dabei für die Freibeuter entschieden hat.

