Piraten planen langfristig mit Michal Petrak

Buchloe. (chs) Mit einer frohen Nachricht konnten die Verantwortlichen kürzlich auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung des ESV Buchloe aufwarten.

Denn dort wurde bekannt, dass die Buchloer Routinier Michal Petrak langfristig an den Verein binden konnten. Einerseits hat der mittlerweile 42-jährige tschechische Routinier noch einmal für ein Jahr als Spieler für die nächste Bayernligaspielzeit verlängert und zum anderen wird Petrak künftig auch noch in einer weitaus wichtigen Position tätig sein – nämlich im Nachwuchsbereich. Dort wird er langfristig und hauptamtlich die Nachwuchsarbeit mitgestalten, um den ESV-Nachwuchs so weiter nachhaltig zu verbessern.

Es war Anfang 2020 ein echter Glücksgriff für die Buchloer, als der damals 36-Jährige Michal Petrak vom Oberligisten Höchstadt ins Piraten-Lager wechselte. Von Beginn an überzeugte der Stürmer nämlich Fans und Verantwortliche mit seinen beständigen Leistungen und avancierte so schnell zu einem echten Publikumsliebling. Inzwischen ist der im tschechischen Slany geborene Offensivmann mit seiner Familie in der Gennachstadt heimisch uns sesshaft geworden und wird dies auch die nächsten Jahre bleiben, denn die Piraten haben Michal Petrak nun langfristig an den Verein binden können.

Schon in den vergangenen Spielzeiten war Petrak als Trainer im Nachwuchs aktiv und diese Arbeit und sein großes Knowhow soll der kürzlich 42 Jahre alt gewordene Routinier jetzt nochmals intensiver an die kleinen Freibeuter weitergeben. „Michal hat sich in den letzten Jahren durch seine sportlichen aber auch menschlichen Qualitäten als Spieler und Nachwuchstrainer einen großen Respekt im ganzen Verein erarbeitet“, berichten Nachwuchsleiterin Susanne Warkus und der neue sportliche Koordinator Christopher Lerchner. „Und deshalb freuen wir uns riesig, dass wir Michal künftig längerfristig mit einem erweiterten Aufgaben- und Verantwortungsbereich für unsere Nachwuchsarbeit gewinnen konnten. Ziel des Vereins ist es schließlich, den ESV weiter als Bayernligastandort zu etablieren und das muss sich auch in die Nachwuchsarbeit übertragen wo wir mit langfristiger Arbeit wieder mehr junge Spieler für die BEL ausbilden wollen.“ Und hier soll Michal Petrak ein entscheidendes Puzzlestück werden: „Mit seiner Expertise wird Michal ein wichtiger Baustein sein, die Ausbildung unseres Nachwuchses Schritt für Schritt auf dieses Niveau zu bringen.“

Langweilig dürfte es Petrak mit seiner neuen Aufgabe somit bei zuletzt rund 110 aktiven Kindern in den jeweiligen Nachwuchsmannschaften also nicht werden, zumal der ESV im kommenden Winter auch nach längerer Pause wieder ein U20-Team melden wird und die Buchloer somit in allen Altersklassen mit jeweiligen Mannschaften vertreten sein werden. Zusätzlich standen im Schnitt auch noch über 60 Kinder pro Woche samstags bei der Eislauf- und Eishockeyschule auf dem Eis. Sie alle sollen künftig von Petraks großem Erfahrungsschatz profitieren, damit der Buchloer Nachwuchs langfristig und nachhaltig qualitativ gestärkt wird.

Doch nicht nur bei den „Kleinen Piraten“ wird Petrak künftig für Freude sorgen sondern sicherlich auch nochmals für alle Fans der Freibeuter. Denn im Team der Pirates wird der 42-Jährige im nächsten Winter ebenfalls nochmals angreifen, sodass den Gennachstädtern der Topscorer der vergangenen Spielzeit weiter erhalten bleibt. „Wir freuen uns sehr, denn mit Michal behalten wir einen echten Führungsspieler in unseren Reihen, der nach wie vor einen Unterschied machen kann“, zeigt sich auch Team-Manager David Strodel glücklich.

Mit 23 Toren und 30 Assists war Petrak schließlich der beste Scorer der letzten Saison und ebenfalls der beste Vorbereiter. Zudem machen ihn seine Übersicht, sein Spielverständnis und seine enorme Erfahrung – wie in den Jahren zuvor auch – zu einem weiter unverzichtbaren Teil der ESV-Offensive, was sich besonders auch nochmals in der finalen Phase der Saison zeigte. Denn in den Playdowns – in denen es für die Rot-Weißen im Abstiegskampf bekanntermaßen um alles ging – war Petrak mit 8 Toren und 11 Assists ein absoluter Leistungsträger und als ebenfalls bester Scorer ein wesentlicher Faktor für den Klassenerhalt. „Hier konnte man nochmals besonders sehen, wie wichtig Michal mit seiner Erfahrung, Ruhe und Spielintelligenz sein kann. Er übernimmt Verantwortung, geht voran und ist in den entscheidenden Momenten zur Stelle“, meint Strodel. Umso erfreulicher, dass der Routinier immer noch Lust und Feuer aufs aktive Eishockey hat und mit den Buchloer somit im kommenden Winter in die siebte Spielzeit an der Gennach geht.

