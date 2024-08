Piraten machen hinten die Schotten dicht

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe bastelt weiter eifrig am Kader für die neue Bayernligasaison. Und mit den nächsten drei Verlängerungen haben die Piraten ihr...

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe bastelt weiter eifrig am Kader für die neue Bayernligasaison.

Und mit den nächsten drei Verlängerungen haben die Piraten ihr Augenmerk hier vor allem auf die Defensive gelegt. Denn zum einen können die Freibeuter weiter auf Verteidiger Johannes Keller bauen. Zum anderen haben die Rot-Weißen mit den Zusagen der beiden jungen Torhüter Dominic Guran und Fabian Strobel ihr Torwart-Trio für die kommende Spielzeit vervollständigen können. Die beiden bekleiden so gemeinsam mit Rückkehrer Daniel Blankenburg eine der Schlüsselpositionen im Eishockey – nämlich der zwischen den Pfosten.

„Wir haben mit den drei Keepern denke ich ein gutes Trio, wo jeder in der Saison seine Momente haben wird“, berichtet Co-Trainer Alexander Reichelmeir, der jahrelang selbst das Tor der Buchloer gehütet hat. Zugleich freut er sich auch über die Verlängerung von Johannes Keller, der im letzten Winter von der U20 des ESV Kaufbeuren zu den Gennachstädtern gewechselt war und so seine ersten Schritte im Seniorenbereich bei den Buchloern machen konnte.

Und diese Erfahrungen konnte der 21-jährige Keller in seiner Premierensaison gleich reichlich sammeln, denn der junge Abwehrmann war einer der wenigen Spieler, der bei den Pirates in allen Partien im letzten Winter auf dem Eis gestanden ist. Besonders zum Saisonende, als ESV-Coach Christopher Lerchner vor allem in der Defensive enorme Personalsorgen plagen, war auf den jungen Verteidiger verlass, der hier einiges an Verantwortung übernehmen musste und diese Aufgabe gut meisterte. Lohn dafür waren dann für Keller auch die ersten beiden Treffer in den zwei wichtigen Abstiegsrundenspielen gegen Schweinfurt. Und so hofft man bei den Gennachstädtern, dass sich der junge Defensivmann auch in der anstehenden Saison weiterentwickeln wird und die ESV-Verteidigung und die Torhüter weiter tatkräftig unterstützen kann.

Auf eben dieser Torhüterposition haben die Buchloer zudem die beiden verbleibenden freien Positionen mit zwei bekannten Gesichtern besetzten können. Nach dem Karriereende des bisherigen Stammkeepers Johannes Wiedemann kehrte vor Kurzem mit dem ehemaligen Piraten Daniel Blankenburg ja bekanntermaßen ein mittlerweile bayernligaerfahrener Goalie zum ESV zurück. Dieser wird künftig weiterhin durch die beiden jungen Schlussmänner Dominic Guran und Eigengewächs Fabian Strobel unterstützt, die ihre Verträge jeweils verlängert haben. „Wir sind froh, dass wir damit drei hungrige Torhüter haben, die sich gegenseitig pushen können und somit mit einem gesunden Konkurrenzkampf die bestmögliche Leistung für unsere Piraten herausholen werden“, meint Reichelmeir, der sich viel von der Verlängerung der beiden Keeper verspricht. „Sowohl Dominic als auch Fabian waren immer für die Mannschaft da wenn sie gebraucht wurden und beide haben im Sommer sehr fleißig trainiert.“

Mit 22 beziehungsweise 23 Jahren gehören Dominic Guran und Fabian Strobel sicherlich noch zu den jungen Torhütern der Liga. In ihrer Funktion als Backup des bisherigen Stammkeepers Johannes Wiedemann wussten sie aber dennoch bereits mit ihrem Potential bei ihren Einsätzen zu überzeugen. Dementsprechend soll das Duo daher definitiv wieder seine Chance erhalten, um so den Konkurrenzkampf um die Nummer 1 im Buchloer Tor bestmöglich anzufachen.