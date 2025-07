Piraten kooperieren mit Jung-Jokern

Buchloe. (chs) Der ESV Kaufbeuren ist eine der bekanntesten Eishockey-Talentschmieden Deutschlands.

Und daher ist man im Lager des ESV Buchloe ganz besonders stolz und froh, dass die Gennachstädter ab sofort mit dem Allgäuer Nachbarn eine Kooperation eingehen werden. Im Mittelpunkt dieser ganz frisch vereinbarten Zusammenarbeit steht dabei die Kooperation zwischen den Pirates und der DNL U20-Mannschaft des ESVK – mit einer klaren Perspektive für junge Talente aus der Region, so die Zielsetzung beider Vereine.

So werden für das Buchloer Bayernligateam künftig mit Verteidiger Justin Pfaffengut (19) und den Stürmern David Simm (18) und Philipp Wiche (18) drei Spieler aus der U20 der Kaufbeurer mit einer Förderlizenz ausgestattet und spielberechtigt sein, die bei den Freibeutern zusätzlich wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln können. Des Weiteren werden der neue Piraten-Trainer Waldemar Dietrich und Kaufbeurens U20-Coach Pyry Eskola bis zum Saisonstart der Buchloer noch zwei weitere Spieler auswählen, die ebenfalls eine Förderlizenz bekommen sollen. Dazu wird Dietrich in der Vorbereitung bei einigen ausgewählten Trainingseinheiten des U20 Nachwuchses des Zweitliganachbarn dabei sein.

Die neu vereinbarte Zusammenarbeit soll dabei langfristig angelegt sein, betonen die Buchloer Verantwortlichen, die bei den konstruktiven Gesprächen von Team-Manager David Strodel und dem sportlichen Koordinator Christopher Lerchner vertreten wurden. Beide konnten so mit den beiden hauptamtlichen Kaufbeurer Nachwuchstrainern Pyry Eskola und Lukas Slavetinsky und dem sportlichen Leiter des ESVK-Nachwuchses, Jogi Koch, die gemeinsame Kooperation besiegeln. „Dies ist ein großer Schritt für uns“, berichtet Team-Manager Strodel daher im Anschluss. „Die Gespräche mit Jogi, Pyri und Lukas waren von einer außerordentlich freundschaftlichen Atmosphäre geprägt und haben den gemeinsamen Fokus deutlich gemacht, dass die Förderung junger Talente bei beiden Vereinen ganz oben auf der Agenda steht. Und mit Justin, David und Philipp bekommen wir drei vielversprechende Perspektivspieler, die im Senioren-Eishockey den nächsten Schritt machen können.“ Ähnlich sieht dies auch Christopher Lerchner: „Diese Zusammenarbeit ist für uns ein bedeutender Meilenstein und fügt sich perfekt in unser strategisches Gesamtkonzept ein. Wir wollen den ESV Buchloe in den kommenden Jahren sportlich und strukturell weiterentwickeln. Und dafür ist eine professionelle, zukunftsorientierte Nachwuchsarbeit unerlässlich.“

Mit der neu geschaffenen Kooperation erhoffen sich die Buchloer schließlich, den nächsten Schritt im Nachwuchs zu gehen und dabei auch vom Knowhow des Nachbarn lernen und profitieren zu können, wobei die Kaufbeurer Talente ebenfalls wichtige Spielpraxis in Buchloe erhalten. „Als sportlicher Koordinator für Nachwuchs und Erste Mannschaft sehe ich in dieser Partnerschaft die Chance, jungen Talenten eine echte Perspektive in unserem Verein zu bieten – und gleichzeitig den Übergang in den Seniorenbereich gezielt zu fördern. Die enge Verbindung zu einem Top-Ausbildungsverein wie dem ESVK hilft uns dabei, unsere Ausbildungsstrukturen zu verbessern, Knowhow zu teilen und langfristig ein stabiles Fundament für nachhaltigen sportlichen Erfolg zu schaffen“, meint Lerchner weiter, der die Zusammenarbeit somit als wichtigen Schritt nach vorne ansieht.

Dementsprechend glücklich und dankbar ist man auch Buchloer Seite über die geschlossene Kooperation: „Ich möchte mich hierbei ausdrücklich bei Jogi Koch – stellvertretend für den ESV Kaufbeuren – für die Möglichkeit der Zusammenarbeit bedanken und freue mich auf das, was daraus hoffentlich für beide Seiten entstehen wird“, sagt Strodel abschließend.