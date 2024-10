Piraten kooperieren kÃ¼nftig mit dem AllgÃ¤uer Traditionsverein EV FÃ¼ssen

Buchloe. (PM ESVB) Der ESV Buchloe und der Oberligaclub EV Füssen werden ab sofort kooperieren. Dabei werden fünf junge Spieler des Allgäuer Traditionsvereins mit...

Buchloe. (PM ESVB) Der ESV Buchloe und der Oberligaclub EV Füssen werden ab sofort kooperieren.

Dabei werden fünf junge Spieler des Allgäuer Traditionsvereins mit einer Förderlizenz ausgestattet und können so bei Bedarf in der Bayernliga im Team der ESV-Piraten zum Einsatz kommen.

Florian Warkus (sportlicher Leiter des ESV Buchloe): Die Kooperation mit der Oberliga-Mannschaft des EV Füssen ist für den ESV Buchloe ein weiterer wichtiger Schritt unsere Ziele in der aktuellen BEL-Saison zu erreichen. Die Chance auf junge und ambitionierte Spieler des EVF zurückzugreifen hilft uns enorm weiter und kann für alle Beteiligten eine absolute Win-Win-Situation bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und bedanken uns an dieser Stelle bei den Verantwortlichen des EV Füssens für das Vertrauen. Ein herzliches Willkommen beim ESV Buchloe an Torhüter Clemens Wiedemann, Verteidiger Maximilian Decker und die Stürmer David Moor, Tim Lubitz und Andrej Teplouchov.

Jogi Noack (Vorstand EV Füssen): Die Kooperation mit dem ESV Buchloe in der Bayernliga ist für mich ein wichtiger Schritt, um unseren jungen Talenten den Übergang ins Senioren-Eishockey zu erleichtern. Durch diese Zusammenarbeit können die Spieler auf einem anspruchsvollen Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln und sich sportlich weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass dieser Austausch nicht nur den einzelnen Spielern zugutekommt, sondern auch unser gesamtes Nachwuchskonzept stärkt. Mein Ziel ist es, ihnen die bestmögliche Förderung zu bieten und sie auf ihrem Weg in den professionellen Eishockeybereich optimal zu begleiten. Hierfür bedanken wir uns für die Möglichkeit bei den Verantwortlichen des ESV Buchloe.

Piraten fordern Überraschungs-Tabellenführer

ESV Buchloe empfängt zum ersten Heimspiel der neuen Bayernligasaison den ESC Geretsried

Buchloe (chs) Natürlich hat eine Tabelle nach einem gespielten Spiel noch keine wirkliche Aussagekraft, doch mit einem Tabellenführer aus Geretsried hätten wohl die wenigsten nach dem Bayernligaauftakt am letzten Sonntag gerechnet.

Und eben diesen Überraschungs-Tabellenführer empfangen die Buchloer Piraten am Freitagabend ab 20 Uhr zum ersten Punktspiel vor heimischer Kulisse, wo man nach zwei Niederlagen in der Vorbereitung gegen die Riverrats erstmalig siegen möchte. Am Sonntag steht anschließend das Auswärtsspiel beim Aufsteiger und Liga-Rückkehrer EHC Waldkraiburg an (17.15 Uhr), der sein erstes Spiel der noch jungen Saison gegen den HC Landsberg ebenfalls gewinnen konnte. Beide Spiele, sowohl das Heimspiel am Freitag und auch die Auswärtspartie am Sonntag, werden dabei auf SpradeTV übertragen.

Für die Buchloer Piraten verlief der Ligastart zumindest punktemäßig nicht so erfolgreich wie für die beiden Wochenendgegner. Zwar zeigten die Schützlinge von Trainer Christopher Lerchner beim Spitzenteam und neuerlichen Titelmitfavoriten Erding ein starkes Auswärtsspiel, doch zu Zählbarem reichte es trotz lange offenem Spiel dennoch nicht ganz. Mit dem denkbar knappen Ergebnis von 0:1 unterlag man schließlich, wobei der Buchloer Coach trotzdem einiges Positives aus diesem Duell rausziehen konnte. „Die Disziplin und Leidenschaft war vorbildlich und darauf können wir aufbauen“, meint Lerchner, dessen Schützlinge mit einem kompakten und geschlossenen Auftreten dem Favoriten lange das Leben schwer machen konnte. Mit Punkten konnte man sich dafür aber unter dem Strich allerdings nicht belohnen und so müssen die Buchloer diese ersten Zähler nun am besten an diesem Wochenende holen, wenn man nicht schon frühzeitig unter Druck geraten will.

Leichter wird es aber vermutlich auch hier nicht werden, denn die Piraten treffen dabei auf zwei Teams, die nach einer starken Vorbereitung und ihren jeweiligen Auftaktsiegen mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet sein dürften. Dies trifft besonders auf den Freitagsgegner Geretsried zu, der die Buchloer nicht nur in der Vorbereitung zweimal besiegen konnte (1:4 und 2:5), sondern auch zum Ligastart einen überzeugend klaren 8:2 Erfolg gegen den EC Pfaffenhofen einfahren konnte. Der Lohn hierfür ist wie bereits geschrieben die aktuelle Tabellenführung nach dem ersten Spieltag, mit der die Mannen von Trainer Hans Tauber am Freitag nach Buchloer reisen. Schon die letzten Jahre taten sich die Buchloer gegen die Riverrats immer schwer und auch dieses Mal dürfte es ein richtig schwieriges Unterfangen werden, den ESC zu bezwingen. Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Buchloer aber die ersten Zähler einfahren um dann am Sonntag gestärkt zum Duell mit den Löwen fahren zu können.

Dort trifft man mit dem EHC Waldkraiburg nämlich auf einen alten Bekannten, der nach dem Abstieg in der vorletzten Saison in der vergangenen Spielzeit mit der Landesligameisterschaft den direkten Wiederaufstieg klarmachen konnte. Und den Rückenwind dieser Rückkehr haben die Löwen scheinbar auch in die noch ganz junge neue Saison mitnehmen können. Denn zum Auftakt konnte man zu Hause gleich einmal den HC Landsberg bezwingen und sich so eindrucksvoll in der Bayernliga zurückmelden. Bei genauem Hinsehen jedoch kein Wunder, denn schließlich haben sich die Waldkraiburger im Sommer gut verstärken können. Mit Jakub Sramek wurde ein treffsicherer Tscheche verpflichtet, der seine Gefährlichkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Zudem wurden mit dem Deutsch-Finnen Santeri Ovaska (Passau Black Hawks) und dem Deutsch-Tschechen Martin Kokes (Höchstadt Alligators) zwei Spieler mit Oberligaerfahrung geholt, die neben dem torgefährlichen Verteidiger Daniel Hora und dem letztjährigen Topscorer Nico Vogl zu den Leistungsträgern beim EHC zählen dürften. Somit haben die Industriestädter auf jeden Fall wieder eine schlagkräftige Bayernliga-Truppe beisammen, die den Buchloern sicherlich alles abverlangen wird.

Und das ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena geboten:

Fr, 18.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 19.10.2024, 09-10 Uhr: Training Eiskunstlauf ESV Buchloe

Sa, 19.10.2024, 10-11 Uhr: Eislaufschule

Sa, 19.10.2024, 11:30 Uhr: U17 Landesliga: ESV Buchloe – ERC Sonthofen

Sa, 19.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 20.10.2024, 11:00 Uhr: Vorbereitungsspiel U11 ESV Buchloe

So, 20.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 20.10.2024, 16:45 Uhr: Vorbereitungsspiel 1B ESV Buchloe – MEK München