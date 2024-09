Piraten entscheiden munteres Vorbereitungs-Derby fÃ¼r sich

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe bleibt auch im zweiten Testspiel in heimischer Halle ungeschlagen. Nach der 2:5 Auswärtsniederlage am Freitag in Geretsried bezwangen die...

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe bleibt auch im zweiten Testspiel in heimischer Halle ungeschlagen.

Nach der 2:5 Auswärtsniederlage am Freitag in Geretsried bezwangen die Buchloer am Sonntagabend den HC Landsberg unter dem Strich nicht unverdient mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). Aushilfstrainer Alexander Reichelmeir, der an diesem Abend den beruflich verhinderten Cheftrainer Christopher Lerchner vertrat, was bereits vor Saisonbeginn feststand, konnte so mit der Leistung seiner Schützlinge durchaus zufrieden sein, die den 365 Zuschauern ein durchweg interessantes und unterhaltsames Duell zeigten.

Denn vom Start weg ging es im Vergleich zu den beiden bisherigen Testspielen dieses Mal sofort temporeich und stellenweise auch körperbetont zur Sache, sodass sich ein recht intensives Duell der beiden Rivalen entwickelte. Den aktiveren Beginn erwischten allerdings die Gäste – auch bedingt durch drei Überzahlspiele. Eines davon nutzten die Mannen vom Lech auch zur 0:1 Führung durch Florian Reicheneder (7.). Aber auch die Buchloer waren im Powerplay erfolgreich und glichen diesen Rückstand nach gut 12 Minuten aus. In doppelter Überzahl vollendete Marc Krammer eine schöne Kombination im Slot zum 1:1. Mit diesem Resultat ging es danach auch erstmalig in die Kabinen, wobei es auf Seiten der Hausherren noch eine kurze Schrecksekunde zu überstehen galt, als Benedikt Diebolder nach einem unglücklichen Zweikampf zunächst auf dem Eis liegen blieb und dann in die Kabine musste.

Zum Glück kehrte Diebolder aber zum zweiten Abschnitt wieder zurück, in dem die Buchloer nun immer öfter dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Belohnt wurde dies durch zwei Treffer von Alexander Krafczyk, der zunächst bei angezeigter Strafe für Landsberg zum 2:1 traf (24.) und keine eineinhalb Minuten später mit einem satten aber nicht ganz unhaltbar wirkenden Distanzschuss auf 3:1 erhöhte (26.). Auch anschließend schenkten sich beide Teams nichts und die Buchloer hatten neben einem wachsamen Daniel Blankenburg im Tor bei einem Lattenschuss von Frantisek Wagner auch das nötige Glück auf ihrer Seite, womit es mit der 3:1 Führung auch in die zweite Pause ging.

Aus dieser zurück gelang den Hausherren dann ein Bilderbuchstart. Denn gerade einmal sieben Sekunden nach Wiederbeginn zündete Felix Schurr den Turbo und zog in unnachahmlicher Manier einem Landsberger Verteidiger davon, um den Puck anschließend zum 4:1 zu versenken. Doch noch ließen sich die Gäste nicht abschütteln und der Blitzstart war dann auch der Startschuss für ein weiterhin munteres und vor allem torreiches letztes Drittel. Landsberg verkürzte nämlich durch Filip Bergsdorf im Powerplay wieder auf 4:2 (46.), was Michal Petrak aber lediglich 36 Sekunden später postwendend wieder mit dem 5:2 beantwortete (46.). Jedoch gaben sich die Riverkings auch danach noch nicht geschlagen und verkürzten Momente später durch Wagner auf 5:3 (47.). So blieb die Spannung auf beiden Seiten hoch und die Gäste versuchten auch nochmals ranzukommen. Die Buchloer verteidigten aber leidenschaftlich und clever, sodass man den Vorsprung bis in die Schlussphase rettete. Und dort machte Alexander Krafczyk in der Schlussminute per Empty-Net-Tor dann den Deckel mit dem 6:3 Endstand endgültig drauf.

Auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war hilft der Mannschaft dieser Sieg gegen den Derbynachbarn dennoch sicherlich fürs Selbstvertrauen, zumal man am kommenden Wochenende dann zum Rückspiel in Landsberg gleich wieder auf den Rivalen vom Lech trifft.