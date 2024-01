Piraten buchen vorzeitig ihr Pre-Playoff-Ticket

Buchloe. (chs) Bereits zwei Spieltage vor dem Hauptrundenende hat sich der ESV Buchloe am Freitagabend sein Ticket für die Pre-Playoffs gesichert. Denn durch den...

Denn durch den 7:3 (4:0, 2:1, 1:2) Heimsieg über den ESC Dorfen ist den Freibeutern schon jetzt ein Platz unter den ersten Zehn nicht mehr zu nehmen, womit man sich im ESV-Lager über die fixe Pre-Playoff-Teilnahme freuen darf. In knapp zwei Wochen haben die Freibeuter somit nochmals die Gelegenheit sich über diesen Umweg für die Playoffs zu qualifizieren, was zugleich den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde.

Dass man sich bereits am Freitag diese Möglichkeit erarbeitet hat lag zum einen an der zeitgleichen Niederlage des Konkurrenten Schongau in Amberg und zum anderen vorwiegend am souveränen Heimsieg der Buchloer im Piraten-Duell gegen den ESC Dorfen. Diesen überrannten die Freibeuter vom ersten Bully weg förmlich und legten mit einem ganz starken ersten Abschnitt so bereits den entscheidenden Grundstein für den wichtigen Heimerfolg. Die Gäste sahen sich von Beginn an unter Druck und die spielfreudigen Hausherren wussten dies auch schnell mit den entsprechenden Toren in Zählbares umzumünzen. So konnten die Freibeuter nach nicht einmal neun Minuten bereits eine deutliche 4:0 Führung herausspielen – mit zum Teil sehenswerten Treffern. Prägendste Figur auf dem Eis war dabei wieder einmal der Toptorjäger Demeed Podrezov, der mit einem Hattrick alleine für drei der vier Treffer verantwortlich war (1., 5., 9.). Dazwischen trug sich auch Alexander Krafczyk mit seinem Tor zum 3:0 in die Torschützenliste ein (5.). Die bis dahin chancenlosen Dorfener reagierten danach früh mit einer Auszeit und einem Torhüterwechsel, der bis zu ersten Pause aber nichts an der drückenden Dominanz des ESV ändern sollte. Diese vergaben stattdessen noch einige aussichtsreiche Versuche, weil man es stellenweise schlichtweg zu verspielt anging.

Und auch das Mitteldrittel schien anfangs zunächst unverändert zu laufen, als Michal Petrak nach 22 Minuten freistehend auf 5:0 erhöhte und so bereits ganz früh für eine Art Vorentscheidung sorgte. Zwar schalteten die Buchloer danach ein bisschen zurück und die Gäste kamen nach 26 Minuten auch durch Fabian Kanzelsberger zum 5:1 Anschluss, doch auch anschließend hatte man nie das Gefühl, dass die Rot-Weißen das Match nochmals aus der Hand geben würden. Dorfen wehrte sich in der Folge zwar energischer als noch im Auftaktabschnitt, aber wirklich gefährlich vor dem Tor von Johannes Wiedemann wurde es nur ab und an. Offensiv war der Faden auf Buchloer Seite allerdings auch etwas gerissen, weshalb die Rot-Weißen bis zur zweiten Pause nicht mehr an das Feuerwerk des ersten Drittels anknüpfen konnten. Zumindest traf Christian Witmann nochmals vor dem zweiten Pausentee, als er einen Dropmann-Schuss zum 6:1 in die Maschen abgefälschte (38.).

Auch im letzten Durchgang verwalteten die Buchloer das Ergebnis eher, sodass nur noch Max Dropmann zum 7:1 erfolgreich war (48.), während die Gäste mit zwei Treffern in der Schlussphase durch Florian Brenninger (53.) und Julian Schreiner (56.) noch etwas Ergebniskosmetik betrieben. Am verdienten Sieg des ESV änderte das freilich nichts mehr, sodass sich die Piraten gemeinsam mit ihren Fans über den vorzeitigen Pre-Playoff-Einzug freuen durften.

„Nach einem überragenden ersten Drittel gab es anschließend natürlich Punkte, die es zu kritisieren gilt“, fasste ein erleichterter ESV-Coach Christopher Lerchner die Partie zusammen. „Aber der Sieg war heute immens wichtig und wir sind sehr froh, dass wir unser erstes Ziel, das Erreichen der Pre-Playoffs, schon heute geschafft haben“, so Lerchner weiter, was in seinen Augen der verdiente Lohn monatelanger harter Arbeit seiner Schützlinge war.