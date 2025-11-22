Piraten beweisen Moral und verlieren am Ende doch

Buchloe. (chs) Mit zwei GefÃ¼hlswelten endete am Freitagabend das Heimspiel der Buchloer Piraten gegen den EV Dingolfing.

Denn einerseits kassierten die Buchloer die nÃ¤chste Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten im aktuellen Kampf um Platz 10, andererseits bewiesen die Freibeuter im letzten Drittel nach einem 0:2 RÃ¼ckstand jedoch auch tolle Moral. Denn mit einer charakterstarken Aufholjagd egalisierten die Buchloer den Spielstand bis zur Schlusssirene noch, um dann im PenaltyschieÃŸen letztlich doch mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0) den KÃ¼rzeren zu ziehen.

ESV-Trainer Waldemar Dietrich war somit nur bedingt zufrieden nach dem Spiel. â€žDas zweite Drittel war katastrophal von uns, da wir dort kaum Bullys gewonnen haben und unser Torwart uns hier im Spiel gehalten hatâ€œ, meinte der Buchloer Coach, der dann aber der Reaktion seiner Mannschaft im letzten Drittel Respekt zollte. In der Tat kÃ¤mpften sich die Freibeuter dort nÃ¤mlich mit einer Energieleistung zurÃ¼ck und glichen mit zwei Toren noch zum 2:2 aus. Allerdings blieb die KrÃ¶nung dieser Aufholjagd den Piraten am Ende doch versagt, da die Isarrats sich unter dem Strich sicher nicht ganz unverdient den Zusatzpunkt im Shootout sicherten und damit bis auf einen Punkt an die trotzdem immer noch auf Platz 10 rangierenden Buchloer ran rÃ¼ckten.

Die Partie hatte recht ausgeglichen begonnen. Beide Teams starteten durchaus forsch ins Spiel, doch wie die gesamte Spielzeit Ã¼ber waren die beiden TorhÃ¼ter kaum zu bezwingen. So lieÃŸ Dingolfings starker Schlussmann Christoph Schedlbauer in den ersten 20 Minuten vor seinem Tor nichts anbrennen und ebenso auch sein GegenÃ¼ber Dominic Guran, der nach langer Krankheits- und Verletzungspause ein Ã¼berzeugendes erstes Saisonpflichtspiel absolvierte. Bis neun Sekunden vor Drittelende war auch Guran nicht zu Ã¼berwinden, ehe Mitch Walinski in Ãœberzahl doch noch perfekt und somit unhaltbar in den Winkel zur 0:1 PausenfÃ¼hrung fÃ¼r die GÃ¤ste traf.

Direkt nach Wiederbeginn hatte Adriano Carciola die groÃŸe Chance zum Ausgleich, doch er scheiterte an Schedlbauer und der Latte (21.). Danach wurden die GÃ¤ste mit ihrem schnellen Umschaltspiel aber zwingender und die Hausherren hatten GlÃ¼ck, beziehungsweise einen starken RÃ¼ckhalt im Tor, bei dem man sich bedanken konnte, dass der RÃ¼ckstand nicht grÃ¶ÃŸer wurde. Denn Guran parierte mehrfach stark und bei einem eigentlich perfekt ausgespielten Konter gegen Blake Luscombe auch spektakulÃ¤r (26.). Auf der Gegenseite tauchten kurz darauf aber auch die Buchloer brandgefÃ¤hrlich vor Schedlbauer auf, fÃ¼r den bei einem Solo von Alexander Thiel erneut das Aluminium rettete (27.) und vor dem bei einem weiteren TempogegenstoÃŸ ein langer SchlÃ¤ger eines Dingolfinger Verteidigers gerade noch so den einschussbereiten Joey Lewis am Ausgleich hinderte (28.). In Summe hatten aber die GÃ¤ste in diesem Abschnitt ein spÃ¼rbares ChancenÃ¼bergewicht und daher war abzusehen, dass Sergej Janzen noch vor der zweiten Pause auf 0:2 erhÃ¶hte (38.).

Im Schlussabschnitt Ã¼bernahmen aber zusehends die Buchloer das Kommando, wÃ¤hrend sich Dingolfing immer mehr zurÃ¼ckzog. Doch Schedlbauer schien weiterhin unÃ¼berwindbar und wieder verzweifelten die GennachstÃ¤dter bei einem Versuch von Carciola in Ãœberzahl an der Torlatte (46.). Ein kurioses Tor war dann aber endgÃ¼ltig der DosenÃ¶ffner fÃ¼r die Aufholjagd, da eine tief gespielte Scheibe so unglÃ¼cklich vors Dingolfinger Tor prallte, dass Robert Wittmann nur noch ins leere GehÃ¤use zum 1:2 Anschluss einnetzten musste (52.). Das Momentum war nun auf Buchloer Seite, die weiterhin Dampf machten und tatsÃ¤chlich durch einen verdeckten Schuss von Philipp Keil nach genau 55 Minuten zum 2:2 Ausgleich kamen. Dabei blieb es auch nach 60 Minuten â€“ auch weil die Piraten in den beiden Schlussminuten nochmals gut eine Unterzahl im Kollektiv wegverteidigten.

In der Overtime hatte Demeed Podrezov dann wohl die grÃ¶ÃŸte Gelegenheit auf den Siegtreffer, doch er scheiterte und so ging es ins PenaltyschieÃŸen, wo am Ende die GÃ¤ste die besseren Nerven hatten. Denn Mitch Walinsik traf dort als einziger SchÃ¼tze und sicherte so seinen Mannen den unter dem Strich vermutlich verdienten Zusatzpunkt.

