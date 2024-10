Piraten beenden Testspielphase mit Sieg

Buchloe. (chs) Gelungener Abschluss eines ereignisreichen Tages für den ESV Buchloe. Denn die Piraten haben am Sonntagabend den ESV Burgau zum Ende der Vorbereitung...

Buchloe. (chs) Gelungener Abschluss eines ereignisreichen Tages für den ESV Buchloe.

Denn die Piraten haben am Sonntagabend den ESV Burgau zum Ende der Vorbereitung mit 7:4 (3:1, 2:1, 1:1) geschlagen und so eine erfolgreiche Generalprobe für die am kommenden Wochenende startende Bayernligasaison gefeiert. Zuvor war untertags in der Sparkassenarena bereits im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Stadionüberdachung ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm geboten gewesen, bei dem sich der gesamte Verein mit allen Sparten präsentiert hatte. Dieses war gut besucht und auch am Abend sahen knapp 400 Zuschauer bei freiem Eintritt und der Premiere-Übertragung auf SpradeTV den Sieg der Buchloer über den Landesligisten.

Und die Anwesenden bekamen dabei ein größtenteils unterhaltsames, torreiches und stellenweise für ein Testspiel aber auch mit reichlich Nicklichkeiten geprägtes Duell zu sehen, in dem sich Moritz Simon nach einem Handgemenge mit Philipp Maurer auch ärgerlicherweise eine Spieldauerstrafe einhandelte. Somit wird der Verteidiger seinen Farben zum Punktspielstart in Erding gesperrt fehlen. Dabei hatte das Match eigentlich blendend für die Hausherren begonnen, die nach 167 Sekunden bereits mit 2:0 führten. Demeed Podrezov hatte den ESV nach nicht einmal einer halben Minuten in Front gebracht, ehe Felix Schurr wenig später auf 2:0 erhöhte (3.). Aber der ambitionierte Landesligist zeigte sich keineswegs geschockt und konnte schnell wiederum nur eine knappe halbe Minute später durch David Zachar auf 2:1 verkürzen (4.). Dem furiosen Start beider Teams folgte anschließend ein ebenfalls interessantes erstes Drittel, in dem beide Mannschaften eher offensiv agierten und sich so ein ums andere Mal gute Einschussmöglichkeiten erspielten. Doch das 3:1, das Robert Wittmann zugeschrieben wurde, war dann jedoch ein Phantomtor. Denn obwohl die Schiedsrichter auf Tor entschieden war der Puck lediglich vom Pfosten zurückgesprungen (15.). In dieser Phase hatten sich bereits die ersten kleinen Scharmützel auf dem Eis entwickelt, was die Gemüter auf beiden Seiten immer wieder erhitzte.

Dies legte sich nach dem ersten Seitenwechsel zumindest vorerst wieder. Torreich blieb allerdings auch der zweite Abschnitt, in dem die Gennachstädter erneut einen Blitzstart hinlegten. Lukas Bucher hatte so mit einem verdeckten Schuss zum 4:1 getroffen (22.). Aber die Burgauer Antwort ließ nicht lange auf sich Warten und abermals war es der Tscheche Zachar, der auf 4:2 verkürzte (25.). Und auch vom 5:2 durch Benedikt Diebolder (29.) ließen sich die Gäste nicht abschütteln, da David Ballner zur Hälfte des Spiels auf 5:3 stellte (31.). Dass die Buchloer aber auch dieses Drittel gewinnen konnten lag dann an Moritz Simon, bei dessen Schuss zum 6:3 Burgaus Keeper Benedict Schaller jedoch nicht die beste Figur machte (33.).

Auch im letzten Drittel stand der Buchloer Verteidiger wieder im Mittelpunkt – dieses Mal allerdings eher im negativem Sinne. Denn im Schlussdrittel nahmen vor allem mit zunehmender Spielzeit die Nicklichkeiten wieder zu, womit sich auch die Stimmung auf dem Eis wieder zusehend anspannte. Und nach einer erneuten kleineren Rauferei reichte es den Schiedsrichtern offenbar, sodass sie die beiden Streithähne Simon und Maurer mit den bereits geschilderten Spieldauerstrafen vom Eis schickten (54.). Zuvor hatte der Topscorer der Vorbereitung bei den Pirates, Alexander Krafczyk, noch zum 7:3 getroffen (43.), womit das Spiel zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden war. Burgau verkürzte zwar in doppelter Überzahl noch einmal durch den ehemaligen Pirat Mario Seifert auf 7:4 (56.), was am verdienten Sieg der Buchloer an diesem ereignisreichen und gelungenen Jubiläumstag jedoch nichts mehr änderte.