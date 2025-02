Piraten beenden Abstiegsrunde mit erneuter Niederlage

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend die Abstiegsrunde mit einer weiteren Niederlage beendet, aus der man aus Buchloer Sicht aber trotzdem einiges Positives vor den nun anstehenden harten Playdown-Duellen ziehen konnte.

Dem ESC Kempten boten die Piraten im letzten Gruppenspiel im Allgäu-Derby nämlich nochmals lange Paroli, aber die mangelnde Chancenverwertung und ein bitterer Wechselfehler führten im Schlussdrittel doch zu einer 4:6 (2:0, 1:3, 1:3) Heimniederlage. Und während Kempten sich dadurch über den Klassenerhalt freuen durfte, geht das Zittern um den Ligaverbleib für die Freibeuter am kommenden Wochenende in den Playdowns weiter. Gegner dort ist der EV Dingolfing.

Die Erleichterung bei Gäste-Trainer Sven Curmann und dessen Schützlingen war nach dem vierten gewonnenen Derby in dieser Spielzeit greifbar. Denn für die Kemptener ging es – im Vergleich zum ESV – in diesem Match noch um viel. Mit einer Neiderlage hätten die Sharks schließlich theoretisch ebenfalls noch auf Rang 3 in den Playdown-Strudel abrutschen können. Und die Nervosität wurde nach der 2:0 Führung der Buchloer nach dem ersten Drittel bei den Illstädtern sicher nicht weniger. Denn nach zwei guten aber ausgelassenen Gelegenheiten zu Spielbeginn mussten die Kemptener dann den Rückstand durch Benedikt Diebolder schlucken, bei dessen Schuss ESC-Goalie Danny Schubert aber nicht den besten Eindruck hinterließ (14.). Und wie schon am Freitag in Pfaffenhofen legten die Buchloer noch vor der ersten Pause nach: Christian Wittmann erhöhte alleine vor Schubert auf 2:0 (16.).

Doch wie schon am Freitag konnten die Buchloer in der Folge diesen Vorsprung nicht halten. Kempten kam allerdings auch verbessert und zwingender aus der Kabine und konnte den Rückstand schnell egalisieren. Erst hatte Nikolas Oppenberger auf 2:1 verkürzt (22.), ehe Filip Kokoska im Powerplay zum 2:2 traf (24.). Ärgerlich aus Buchloer Sicht: Sekunden zuvor hatte Alexander Krafczyk auf der Gegenseite noch um Millimeter bei einem Konter das 3:1 verpasst. Und so schien die Partie aus Buchloer Sicht den bitteren Verlauf der vergangenen Wochen zu gehen, als Linus Voit ebenfalls in Überzahl die Begegnung mit dem 2:3 endgültig drehte (36.). Dazwischen hatten die Buchloer mit zwei guten Chancen in Überzahl wiederum den Führungstreffer verpasst. Die mangelnde Chancenverwertung und das nötige Abschlussglück waren somit auch einer der Knackpunkte, warum es an diesem Abend nicht zu einem erfolgreicheren Ergebnis fürs Selbstvertrauen reichte. Denn das Engagement stimmte – wie schon am Freitag auch – und das wurde zumindest vor dem letzten Seitenwechsel nochmals mit dem Ausgleich belohnt. Schön ins Szene gesetzt von Jonas Mikulic traf Michal Telesz ebenso schön alleine vor Schubert, als er diesen sehenswert zum 3:3 aussteigen ließ (40.).

So wartete ein spannender Schlussabschnitt in dem die Buchloer zu Beginn wieder zwei brandgefährliche Chancen ungenutzt ließen, bei denen Kemptens Schlussmann aber auch überragend parierte (41./43.). Und so gingen stattdessen die Gäste durch Kokoska wieder in Front (48.), was die Buchloer aber erneut mit dem 4:4 Ausgleich durch Felix Schurr konterten (53.). Ein bereits angesprochener Wechselfehler sorgte dann aber dafür, dass die Sharks am Ende die Oberhand behalten sollten, da David Mische alleine vor Dominic Guran zum vorentscheidenden 4:5 einnetzte (58.). Das dritte Tor von Filip Kokoska zum 4:6 Endstand zwei Sekunden vor Schluss ins verweise Buchloer Tor hatte nämlich nur noch statistischen Wert.

„Trotzdem haben wir uns heute nochmals Selbstvertrauen holen können für das was uns nun bevorsteht“, resümierte ein kämpferischer ESV-Trainer Christian Vaitl, der zugleich den Gästen zum Klassenerhalt gratulierte. Die Buchloer müssen für diesen aber ab kommenden Freitag in den Playdowns weiter hart arbeiten, wo es in der Best of Five Serie zunächst auswärts beim EV Dingolfing losgeht. Das zweite Duell von maximal fünf möglichen steigt dann am Sonntag in der Sparkassenarena.

Der ESV organisiert zum ersten Playdown-Duell am kommenden Freitag wieder einen Fanbus. Abfahrt ist um 17 Uhr an der Sparkassenarena. Der Preis beträgt (je nach Teilnehmerzahl) 20 bis 25 € und für Getränke ist wie immer im Bus gesorgt. Anmeldungen bitte bei unserem 2. Vorstand Florian Warkus unter 01772315460. Bitte meldet euch zahlreich an, um unser Team von den Rängen aus in diesem schweren Auftaktmatch zu unterstützen!

Sharks ringen Piraten nieder

ESC Kempten sichert sich mit 6:4 Sieg beim ESV Buchloe endgültig den Klassenerhalt.

Kempten. (PM ESC) Eigentlich hätte alles schon erledigt sein sollen mit dem Abstiegskampf nach dem Heimspiel am Freitag gegen Geretsried.

Aber es kam völlig anders als gedacht, der fehlende Punkt war in weite Ferne gerückt nach einem der schlechtesten Heimspiele der Kemptener in dieser Saison. Durch den gleichzeitigen Sieg Pfaffenhofens gegen den heutigen Gegner Buchloe kam genau die Tabellensituation zustande die man absolut nicht wollte. Sollte man nicht mindestens den einen fehlenden Punkt im Ostallgäu holen könnte man nach dem letzten Spiel tatsächlich noch vom ersten auf den dritten Tabellenplatz abrutschen und somit in die Playdowns müssen. Die extremen Leistungsschwankungen von Spiel zu Spiel sind für niemanden nachvollziehbar und so blieb nur die Hoffnung dass die Mannschaft vor der letzten Chance die Abstiegsgefahr endgültig zu beenden endlich verinnerlicht wie prekär Ihre Lage tatsächlich ist.

Wer daher einen Kemptener Sturmlauf erwartet hatte wurde zunächst enttäuscht, es war ein kampfbetontes Spiel in dem die Hausherren durch zwei Treffer im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gingen. Geprägt war das Spiel auch durch eine ruppige Gangart, man spürte den Derbycharakter der Begegnung und die Verunsicherung deutlich. Abstiegskampf pur kann man auch sagen, und den nahmen die Sharks dann mehr und mehr an. Nach der ersten Pause zeigten sich die Gäste dann deutlich aktiver, die Härte im Spiel wurde angenommen und durch einen Nachschuss von Nikolas Oppenberger und einen Schuss durch die Beine des Buchloer Goalies von Filip Kokoska konnte man innerhalb von drei Minuten das Spiel ausgleichen. Linus Voit versenkte dann einen Nachschuss in Überzahl, doch Buchloe konnte kurz vor Drittelende wieder egalisieren. Die Augen vieler waren natürlich auch immer auf das Parallelspiel in Geretsried gerichtet, nach der Pause stand es dort 5:2 für die Gastgeber, was den Sharks zusätzlich in die Karten spielte. Kokoska mit seinem zweiten Treffer brachte die Sharks dann wieder in Führung, doch erneut glich Buchloe aus. Es war ein Kampf mit offenem Visier und auf Messers Schneide im letzten Drittel. Buchloe hatte einige Großchancen wieder selbst in Führung zu gehen doch Danny Schubert erwies sich in dieser Phase einmal mehr als der Turm in der Schlacht und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Zum Matchwinner avancierte dann Youngster David Mische, zunächst nutzte er einen Wechselfehler der Pirates aus, zog alleine davon und verwandelte eiskalt zum 4:5. Als Buchloe nochmal alles auf eine Karte setzte blockte er dann einen Schuss und gab damit die Vorlage auf Filip Kokoska, der mit seinem dritten Treffer ins inzwischen leere Tor zwei Sekunden vor Spielende alles klar machte. Die zahlreich mitgereisten Fans feierten Ihre Mannschaft und das versöhnliche Saisonende ausgelassen. Unterm Strich bleibt eine extrem wechselhafte Saison, nach einer hervorragenden Vorrunde musste man zahlreichen, teils langfristigen Ausfällen Tribut zollen und rutschte in der Tabelle langsam nach unten. Gerade noch auf dem letzten Preplayoffplatz gelandet unterlag man dann dem TSV Peißenberg in zwei hochklassigen Begegnungen knapp und musste den Weg in die Abstiegsrunde nehmen. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen, einer davon in Overtime sicherte man sich letztendlich Platz eins in der Gruppe. Zu hinterfragen gibt es nach dieser Saison nun vieles für die Verantwortlichen beim ESC, vor allem auch, warum man in den so wichtigen Spielen gegen den Abstieg in den Auswärtsspielen die deutlich bessere Leistung gezeigt hat als bei den Auftritten vor heimische Publikum, hier wirkte Kempten vor allem in den Spielen gegen Pfaffenhofen und Geretsried wie gehemmt. Es wartet ein arbeitsreicher Frühling auf den ESC und man darf schon jetzt darauf gespannt sein, welche Lehren aus der abgelaufenen Spielzeit gezogen werden und wie die Ziele für das kommende Jahr gesteckt werden.

Statistik:

ESV Buchloe – ESC Kempten 4:6 (2:0,1:3,1:3)

Tore:

1:0 Diebolder (Nieberle,Petrak)(14.),

2:0 Wittmann (Krafczyk,Diebolder)(16.),

2:1 Oppenberger (Oswald)(22.),

2:2 Kokoska (24.),

2:3 Voit (Kulhanek)(36.),

3:3 Telesz (Mikulic)(40.),

3:4 Kokoska (Topol)(48.),

4:4 Schurr (Diebolder,Schorer)(53.),

4:5 Mische (Kokoska,Rau)(58.),

4:6 Kokoska (Mische)(59.).

Strafminuten:

ESV Buchloe: 15

ESC Kempten: 19

Zuschauer: 333

