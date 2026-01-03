Piraten bauen Heimserie weiter aus

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten sind am Freitagabend mit einem Heimsieg erfolgreich ins neue Jahr 2026 gestartet – dem mittlerweile fünften Sieg vor heimischem Anhang in Folge.

Gegen den direkten Konkurrenten um Platz 10, die EA Schongau, war dazu aber ein hartes Stück Arbeit nötig, ehe der am Ende dann doch deutliche 7:3 (0:1, 4:2, 3:0) Erfolg unter Dach und Fach war. Letztlich durften sich die Freibeuter vor einer ordentlichen Kulisse von 500 Zuschauern aber über verdiente drei Punkte freuen, mit denen man die Mammuts in der Tabelle wieder überholen und zu den jetzt punktgleichen zehntplatzierten Peißenberg Miners aufschließen konnte.

Die Pirates, die in Bestbesetzung antreten konnten und bei denen Neuzugang Mateo Cabral sein Debüt feierte, starteten richtig druckvoll. Schon nach wenigen Sekunden hatte Alexander Thiel bereits den Führungstreffer auf dem Schläger, aber sein Schuss klatschte nur an den Pfosten. Und David Simm und Philip Wiche hatten kurz darauf die nächsten dicken Einschussmöglichkeiten (3./4.). Doch statt des Führungstreffers klingelte es dann plötzlich auf der Gegenseite im Buchloer Tor, als die Schongauer mit ihrer ersten echten Chance gleich eiskalt zuschlugen. Reivo Freidenfelds hatte bei einem Konter genau in den Winkel getroffen und so ESV-Keeper Dieter Geidl nicht den Hauch einer Abwehrchance gelassen, der nach seiner bärenstarken Premiere in Schweinfurt den Vorzug im Tor bekam (4.). Und dieser Gegentreffer zeigte Wirkung, da fortan die Gäste die Aktiveren und vor allem Gefährlicheren waren. Immer wieder tauchten die Mammuts vor Geidl auf, der mehrfach retten musste, um einen höheren Rückstand zur Pause zu verhindern. „Da haben wir in der eigenen Zone viel zu viel zugelassen“, monierte auch ESV-Trainer Dominic Weis, dessen Team somit auch verdient mit dem 0:1 in die Pause musste.

Aus dieser zurück arbeiteten sich die Hausherren dann aber förmlich in Spiel zurück. Sinnbildlich somit auch der Ausgleich von Demeed Podrezov, der einen Konter mit aller Vehemenz im Nachsetzten über die Line drückte (25.). Deutlich schöner anzusehen war anschließend der Führungstreffer von Adriano Carciola, der mit einem tollen Alleingang EAS-Tormann Michael Güßbacher zum 2:1 tunnelte (29.), ehe dann der kanadische Neuzugang seinen großen Auftritt hatte. Denn Mateo Cabral trug sich bei seinem ersten Auftritt gleich in die Torschützenliste ein, als er Güßbacher ebenfalls sehenswert nach genau 32 Minuten zum 3:1 verlud. Doch wer nun glaubte, dass sich die Gäste nun ergaben, der sah sich schnell getäuscht. Schongau glich nämlich mit einem Doppelschlag durch Grayden Gottschalk und erneut Freidenfelds umgehend wieder zum 3:3 aus (33./34.) – auch begünstigt durch viel zu nachlässig verteidigende Buchloer. „Da sind wir in den Schlendrian verfallen und haben uns zwei einfache Tore einschenken lassen“, brachte es Weis auf den Punkt, dessen Schützlinge in diesem torreichen Drittel aber nochmals nachlegen konnten. Denn Felix Schurr brachte die Freibeuter noch vor der zweiten Pause wieder in Front (37.).

Und im letzten Drittel blieben die Buchloer weiter auf Kurs, da man hinten nun stabiler stand und vorne die Möglichkeiten effektiv verwertete. So war das 5:3 abermals durch Schurr in einem intensiven aber immer fairen und unterhaltsamen Schlagabtausch schon so etwas wie eine Vorentscheidung (48.), der Marc Krammer wenig später mit dem 6:3 den endgültigen K.O. folgen ließ (50.). Alexander Krafczyk traf anschließend sogar noch zu 7:3 Endstand (57.), der allerdings ein wenig über die lange enge und umkämpfte Partie hinwegtäuschte, in der die Buchloer unter dem Strich aber verdient die Oberhand behielten und mit dem fünften Heimsieg in Serie drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs einfahren konnten.

Schon am Sonntag gilt es nun nachzulegen, wo man erneut zu Hause antreten darf. Dann gastiert ab 17 Uhr der ERSC Amberg in der Sparkassenarena.

