Piraten Ã¤rgern Miesbach lange

Miesbach/Buchloe. (chs) Mit einer denkbar knappen Niederlage, die dennoch ein achtbares Ergebnis darstellt, kehrten die Buchloer Piraten vom letzten Test auf fremdem Eis am Freitag aus Miesbach zurück.

Gegen einen der Mitfavoriten der Liga zeigten die gut eingestellten Buchloer ein durchaus cleveres Spiel und unterlagen erst in der Verlängerung mit 3:4 (1:0, 1:1, 1:2). Dennoch konnte ESV-Coach Christopher Lerchner vor dem abschließenden Vorbereitungsspiel am Sonntag gegen Burgau im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Stadionüberdachung sicherlich einiges Positives mitnehmen.

Denn wie schon am letzten Wochenende beim Auswärtsspiel in Landsberg hinterließen seine Schützlinge defensiv einen recht kompakten Eindruck und waren vorne mit einigen Nadelstichen immer wieder brandgefährlich. Dabei spielte den Freibeutern sicherlich auch die frühe 1:0 Führung durch Alexander Krafczyk in die Karten, der gleich im ersten Powerplay den Puck satt in den Winkel setzte (4.). Miesbach war zwar im Anschluss das optisch etwas gefälligere und aktivere Team, doch die zielstrebigeren Aktionen vor dem Tor hatten zeitweise die Gennachstädter mit ihren wenigen aber immer gefährlichen Angriffen. Denn während die Hausherren mehrfach zu verspielt wirkten und sich auch immer wieder an der gut am Mann stehenden ESV-Abwehr aufrieben, waren die Buchloer mit ihren vereinzelten Vorstößen deutlich geradliniger. So konnten die Pirates den knappen Vorsprung auch mit in die Pause nehmen.

Aus dieser zurück fiel dann aber schnell der Ausgleich. Einen Schuss von der Blauen Linie hatte Jakub Bitomsky unhaltbar für den bis dahin wachsamen Daniel Blankenburg im ESV-Gehäuse zum 1:1 abgefälscht (22.). Am Spielgeschehen änderte sich in der Folge aber weiterhin kaum etwas. Miesbach behielt die Initiative und hatte Pech, dass Patrick Asselin in Unterzahl nur das Aluminium anvisierte (28.). Auf der Gegenseite vergab aber auch Alexander Krafczyk mit einem tollen Solo eine riesen Chance am ebenfalls guten TEV-Keeper Philip Lehr (28.). Danach plätscherte das Drittel eher etwas vor sich hin, bis in die Schlussphase. Dort gingen die Buchloer zunächst durch Felix Schurr wieder in Front, der nach einem Scheibengewinn von Michal Petrak gut bedient wurde und mit Platz die Scheibe eiskalt zur neuerlichen ESV-Führung versenkte (39.). Und Tim Söldner hätte Augenblicke später einen Schuss fast sogar zum 3:1 ins Tor abgefälscht, ehe auch Miesbach Sekunden vor der Sirene noch einen Hochkaräter ausließ (40.).

Im Schlussabschnitt schalteten die Gastgeber dann allerdings nochmals einen Gang hoch. Die Buchloer konnten hier so offensiv kaum mehr nennenswert in Erscheinung treten. Daher war das 2:2 durch Christian Neuert der verdiente Lohn, der im Slot trotz enger Räume zum Ausgleich einnetzte (47.). Und als Aziz Ehliz nach 52 Minuten den TEV erstmals mit einem verdeckten Schuss in Führung brachte, schien der Favorit das Match endgültig in seine Richtung zu ziehen. Doch die Buchloer belohnten sich in den letzten Minuten tatsächlich nochmals mit dem Ausgleich. In Überzahl hatte Andreas Schorer vor dem Tor einen Podrezov-Schuss wohl noch entscheidend abgefälscht (59.), womit man sich ein Unentschieden nach 60 Minuten sicherte.

In der anschließenden Verlängerung machten die Miesbacher dann jedoch kurzen Prozess, nachdem der ESV den Oberbayern in den vorherigen 60 Minuten zeitweise doch das Leben schwer gemacht hatte. Christian Neuert nutzte in der Overtime nach lediglich 29 Sekunden den ersten Torschuss gleich zum 3:4 Siegtreffer.