Piranhas wieder auf Punktejagd zum Jahresende

Rostock. (PM Piranhas) Ausnahmsweise gab es eine lange Weihnachtspause für die Piranhas.

Am morgigen Mittwoch fällt dann der Puck zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr in der Rostocker Schillingallee. Ab 20.00 Uhr treten die Piranhas zum letzten Mal in der Hauptrunde gegen den ESC Wohnbau Moskitos Essen an. Beim Gegner gab es in dieser Woche einige personelle Veränderungen. Neuer Headcoach ist Danny Albrecht. Sergej Hatkevitch wird sich wieder dem Nachwuchs widmen.

Im Team stießen neu dazu: Maximilian Herz, welcher in der letzten Saison noch für die Piranhas auflief, Maksim Anton von der DEG ( DEL ) und als neuer Kontingentspieler der Kanadier Devon Daniels. Ziel der Umstrukturierung ist ein Umbruch im Saisonverlauf. Zuletzt erlitten die Essener sechs Niederlagen in Folge. Damit stehen die Moskitos nach 34 Spielen mit 28 Punkten auf dem 13. Platz. Gegen den Tabellennachbarn hatten die Piranhas bis dato kein Glück. Alle drei Spiele gingen siegreich für die Gäste aus ( 2:6, 3:5, 3:5 ). Die Fans hoffen natürlich auf eine erneute Überraschung und ein siegreiches Heimspiel, konnte das Team doch noch vier Punkte unter den Weihnachtsbaum legen.

Am Freitag geht es dann zum letzten Auswärtsspiel des Jahres nach Thüringen. Die TecArt Black Dragons wussten ihre Nachholspiele gut zu nutzen und stehen nach 32 Spielen mit 37 Punkten auf dem 11. Platz. Allerdings haben sie auf die Playdown Plätze nur einen Punkt Vorsprung.

Die Piranhas konnten zwar Punkte gut machen, stehen aber nach wie vor auf dem 14.Platz. Mal sehen, wie das Jahr zu Ende geht.