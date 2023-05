Piranhas verpflichten Abwehr-Talent mit DEL2-Vergangenheit

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas freuen sich über den ersten Neuzugang für die Verteidigung. Mit Mark Shevyrin wechselt ein junger Verteidiger vom Herner EV...

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas freuen sich über den ersten Neuzugang für die Verteidigung.

Mit Mark Shevyrin wechselt ein junger Verteidiger vom Herner EV an die Ostseeküste.

Der 22-Jährige (seit 17. Mai – alles Gute nachträglich!) unterschreibt für eine Saison bei den Piranhas. Vor seiner Station in Herne spielte Shevyrin für Höchstadt und Limburg in der Oberliga. Für Bad Nauheim stand er in der Saison 2021/22 insgesamt 24-mal im Aufgebot der DEL2-Mannschaft.

Besonders interessant: Shevyrin, der die Nachwuchsabteilungen von den Krefeld Pinguinen und den Eisbären Berlin durchlief, bringt ungewöhnliche Maße mit. Mit 1,71 Metern Körpergröße zählt der gebürtige St. Petersburger zu den kleineren Defensivverteidigern.

Vorstand Tobias Mundt: „Mark hat trotz seines jungen Alters schon viele Spiele im professionellen Eishockey gemacht. Er bringt etwas mit, was Coach Lenny Soccio bei der Zusammenstellung des Kaders äußerst wichtig war: läuferische Klasse und verlässliche Defensivarbeit.”

