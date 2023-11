Piranhas treffen auf Spitzenreiter

Artikel anhören Rostock. (PM Piranhas) Und schon ist es November, oder wie alle Anhänger des Kufensports nennen: Movember. Ging es im Oktober um die...

Artikel anhören Artikel anhören

Rostock. (PM Piranhas) Und schon ist es November, oder wie alle Anhänger des Kufensports nennen: Movember. Ging es im Oktober um die Gesundheit der Frauen, stehen nun die Männer im Mittelpunkt.

Traditionell lassen sich Eishockeyspieler dafür Schnurrbärte stehen. Mal schauen wieviele Piranhas damit aufkreuzen. Der Spielplan bietet in dieser Saison einige Besonderheiten. Dazu gehören die Spiele am kommenden Wochenende. Nach nur zwei Wochen müssen die Rostocker die „ Mückenklatschen“ erneut herausholen, denn die Moskitos Essen schwirren erneut in der Rostocker Eishalle. Das erste Treffen endete mit einem knappen Sieg für die Gäste, die zur Zeit auf dem ersten Platz der Tabelle stehen. Acht Siege, zwei OTW und zwei Niederlagen resultieren in28 Punkten. Biezas und Zolmanis sind die Topscorer der Moskitos und stehen auch auf Platz 1 der Ligatabelle. Spielbeginn ist 20.00 Uhr.

Auswärts geht es am Sonntag gegen die Hannover Scorpions. Der Tabellenzweite kommt nach neun Siegen und drei Niederlagen auf 27 Punkte. Die erste Begegnung entschieden die Niedersachsen mit 5:1 für sich. Torgefährlich sind hier McPherson und Wruck.

Die Piranhas stehen nach 11 Spielen mit 16 Punkten auf dem siebten Platz. Zu verdanken haben sie dies natürlich auch den sehr guten Leistungen der Goalies. Sebastian Albrecht steht mittlerweile an Platz 4 der Tabelle. Keegan Dansereau und Oscar Bejmo sind am torgefährlichsten. Gelingt es den Piranhas so einige Defensivschwächen abzubauen, sind auch gegen Spitzenteams Erfolge möglich. Puckdrop ist am Sonntag 19.00 Uhr.

6056 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten