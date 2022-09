Piranhas: Saisonauftakt gegen Leipzig und Herford

Rostock. (PM Piranhas) Nach vier Vorbereitungsspielen starten die Rostock Piranhas am Freitag in die Hauptrunde der Oberliga Nord 2022/ 23. Der erste Gegner ist...

Der erste Gegner ist dann auch gleich ein “ schwerer Brocken“, welchen die Raubfische in den letzten Jahren oft nicht schlucken konnten. Seit 2010 kreuzten sie die Schläger mit den EXA Icefighters Leipzig schon 26 Mal und verloren 20 Mal. Headcoach Sven Gerike leitet das gegnerische Team seit 2015. Im Kader der Leipziger gab es keinen großen Umbruch. Die Kontingentstellen vergab man an den Schweden Victor Osling, den Finnen Joonas Riekkinen und den US Amerikaner Connor Hannon. Anbully ist um 20.00 Uhr in der Rostocker Eishalle.

Im Kader des Gegners des Auswärtsspieles am Sonntag stehen gleich drei ehemalige Rostocker: Dominik Patocka, Gleb Beresovskyy und Jonas Gerstung. Mit dem Tschechen Milan Vanek verpflichteten die Icedragons Herford im März 2022 einen neuen Headcoach. Der Lette Ruslam Begovs und die beiden Kanadier Logan DeNoble und Killian Hutt belegen die Kontingentstellen. Insgesamt verpflichteten die Herforder 10 neue Spieler und gehen mit 21 plus drei Spielern in die Saison. Seit dem Eintritt in die Oberliga Nord trafen die Icedragons in neun Spielen auf die Piranhas und verloren davon fünf.

Der Headcoach der Piranhas, Christopher Stanley, konnte in den vergangenen Testspielen die Schwächen des Teams analysieren. Mit gleich 16 neuen Spielern steht ja ein fast komplett neues Team auf dem Eis. Also am Freitag alle in die Halle und das Team unterstützen.