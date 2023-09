Piranhas â€žon topâ€œ

Artikel anhören Rostock. (PM Piranhas) Da hüpften die Herzen vor Freude bei den Anhängern der Rostock Piranhas beim Blick auf die Tabelle nach dem...

Rostock. (PM Piranhas) Da hüpften die Herzen vor Freude bei den Anhängern der Rostock Piranhas beim Blick auf die Tabelle nach dem Auftaktwochenende der Oberliga Nord.

Nicht nur geografisch, sondern auch dort stehen die Piranhas ganz oben. Das ist Balsam für die Seele der Fans nach der weniger erfolgreichen Vorsaison. Am Freitag treffen die Rostocker auf die ebenso erfolgreich gestarteten MEC Halle 04 Saale Bulls. Diese starteten ebenfalls mit einem 6-Punkte Wochenende ( mit einem Tor weniger als die Rostocker ) in die neue Saison. Statistisch gehen die Gastgeber als Favorit in die Partie. In bis dato 30 Spielen gab es nur sechs Siege für die Piranhas. Mit Nils Velm, Vojtech Suchomer und Moritz Schug stehen drei ehemalige Piranhas im Kader der Gastgeber, welcher insgesamt 13 neue Spieler umfasst. Anbully ist im Sparkassen Eisdom um 20.00 Uhr. Für die Spiele haben alle Kinder unter 14 Jahren freien Eintritt.

Am Sonntag kommt ein „ Lieblingsgegner“ der Rostocker in die Schillingallee. Die TECArt Black Dragons Erfurt standen den Piranhas bereits 37 Mal gegenüber und verloren 27 Spiele. In der Vorbereitung testeten die Thüringer in sechs Spielen u.a. Gegner aus der Oberliga Süd. Das erste Wochenende schloss man mit einem Sieg und einer Niederlage ab. Eine volle Halle sollte den Piranhas auf heimischem Eis genug Rückendeckung geben. Anbully ist um 19.00 Uhr.

Rückhalt der Ostseestädter war am vergangenen Wochenende Sebastian Albrecht im Tor. Verdient steht er damit an zweiter Stelle des Goalie Rankings der Oberliga. Auch die eingesetzten Förderlizenzspieler konnten überzeugen. Mit Oscar Bejmo und Mike Mieszkowski finden sich auch zwei Stürmer unter den Besten der Liga. Auf ein weiteres Punktesammeln…

