Piranhas holen zwei Importspieler aus der ungarischen Liga

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostocker Piranhas dürften den ersten von zwei Kontingent-Stürmen vorstellen.

Aus der höchsten ungarischen Liga wechselt Brett Parnham an die wunderschöne Ostsee.

Der 33-Jährige bringt viele Erfahrung mit, unter anderem spielte er in der AHL, ECHL und in der zweitklassigen russischen VHL. In der Jugend scorte der Center zum Beispiel an der Seite von NHL-Star John Tavares bei den Oshawa Generals.

Vorstand Tobias Mundt: „Brett ist sehr erfahren und umsichtig auf dem Eis. Er weiß, wie er seine Spieler einsetzt. Wir freuen uns, dass er unsere erste Reihe anführen wird.”

Das Spielerprofil von Brett Parnham:

Geburtstag: 30. Januar 1989

Geburtsort: Orillia, Kanada

Position: Center

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 81 Kilogramm

Statistiken Vorsaison: 19 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

Piranhas gelingt Transfercoup!

Mit Keegan Dansereau verpflichten die Rostock Piranhas einen der dominantesten Stürmer des ungarischen Eishockeys.

Der gebürtige Kanadier gewann in Ungarn dreimal die Meisterschaft. Dazu wurde er zweimal als punktbester Spieler prämiert. In der Saison 2016/2017 errang der 34-Jährige zudem den Titel des besten Torschützen. In 316 Spielen gelangen Dansereau 418 Punkte (davon 189 Tore).

In Rostock soll der Right Wing die erste Reihe um Brett Parnham und Dante Hahn komplettieren.

Vorstand Tobias Mundt: “Keegan Dansereau war aufgrund seiner Erfahrung und seines verlässlichen Scorings ein gefragter Spieler. Wir sind froh, dass er über Rostock sehr viel Gutes gehört hat und deshalb bei uns ein neues Abenteuer wagt. Keegan hat einen sensationellen Schuss, der unserem Powerplay sehr guttun wird.”

Das Spielerprofil von Keegan Dansereau:

Geburtstag: 1. Januar 1988

Geburtsort: Saskatoon, Kanada

Position: Flügelstürmer

Größe: 1,81 Meter

Gewicht: 86 Kilogramm

Statistiken vergangene Saison: 41 Spiele, 16 Tore, 30 Vorlagen