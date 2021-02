Piranhas halten zusammen! Ein Ex-Piranha kehrt zurÃ¼ck und hilft

Rostock. (PM Piranhas) Verletzte Spieler, ein kräftezerrendes Programm mit mindestens 3 Spielen pro Wochen – die kommenden Wochen werden nicht einfach für die Piranhas....

Ein ehemaliger Piranha kehrt nun zurück und wird die Mannschaft in dieser Situation unterstützen – Constantin Koopmann. Der Stürmer trug bereits seit 2016 das Trikot der Piranhas und erzielte in 4 Jahren stolze 63 Tore und gab 90 Vorlagen. Nach dem Abbruch der vergangenen Saison konzentrierte Constantin sich auf seinen Job, ist aber auch in Rostock wohnhaft geblieben. „Koopi“ ist bereits ins Training eingestiegen und freut sich auf diese Herausforderung.

„Wir haben gemerkt, dass wir frische Kräfte brauchen. Die aktuelle Situation zerrt an der Mannschaft und hinterlässt Spuren. Die Saison ist noch lang, denn wir haben mit dem nächsten Spiel gerade erst die Halbzeit erreicht. Jetzt sind wir glücklich, dass wir mit Constantin und seinem Arbeitgeber eine Lösung finden konnten.“ Erklärt Vize-Präsident Christian Trems.