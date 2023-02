Piranhas gegen Meister

Rostock. (PM Piranhas) Erneut haben die Rostock Piranhas drei Spiele in einer Woche auf dem Programm. Nach ihrem erfolgreichen 6 – Punkte – Wochenende...

Rostock. (PM Piranhas) Erneut haben die Rostock Piranhas drei Spiele in einer Woche auf dem Programm. Nach ihrem erfolgreichen 6 – Punkte – Wochenende sollten sie gut motiviert in die Spiele gehen.

Die erste Aufgabe hat es aber gleich in sich. Am morgigen Dienstag findet das erste Auswärtsspiel der Woche in Mellendorf statt. Dort treffen sie auf die Hannover Scorpions, welche bereits als Meister der Oberliga Nord feststehen. Mit 133 Punkten stehen sie an der Tabellenspitze und können vom Zweitplatzierten in den verbleibenden Spielen nicht mehr eingeholt werden. Gegen die Scorpions hatten auch die Piranhas in dieser Saison keine Chance. Alle drei Spiele gingen verloren ( 1:4, 5:8, 3:7 ). Ab 20.00 Uhr können die Fans der Rostocker mitfiebern.

Am Freitag, dem 10.02.23 findet das zweite Auswärtsspiel der Woche in Krefeld statt. Der Krefelder EV 81 „übernahm“ am letzten Wochenende wieder die rote Laterne und die Rostocker wollen auch in diesem Spiel die Punkte an die Ostsee entführen. Die Chancen stehen gut, da die Bilanz der bisherigen Spiele für die Piranhas sehr gut aussieht: alle drei Spiele wurden gegen diesen Gegner gewonnen: 7:1, 6:5 n.V., 8:5. Anbully ist um 19.30 Uhr.

Zum Heimspiel wagen sich die Füchse Duisburg aus ihrem Bau an die Ostsee. Ein letztes Mal in dieser Saison haben die Piranhas die Möglichkeit, diesen Gegner zu bezwingen. Bisher gingen stets die Duisburger als Sieger vom Eis: 6:1, 6:3, 10:3. Ab 19.00 Uhr wollen wir wieder hören – Tor für die Piranhas in der Schillingallee.

