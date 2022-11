Piranhas gegen Duisburg

Rostock. (PM Piranhas) Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es für die Piranhas am kommenden Wochenende weiter. Am 25. November gastieren die Füchse Duisburg in...

Rostock. (PM Piranhas) Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es für die Piranhas am kommenden Wochenende weiter. Am 25. November gastieren die Füchse Duisburg in der Rostocker Eishalle. Um 20.00 Uhr fällt der Puck im Spiel gegen den Zehnten der Tabelle der Oberliga Nord. Vor einigen Tagen vermeldeten die Füchse noch einen Neuzugang: Dennis Mensch kommt von der Düsseldorfer EG und wird wohl erstmalig im Team auftreten. Zuletzt verloren die Duisburger gegen die Hamburg Crocodiles erst im Penaltyschiessen. Das erste Aufeinandertreffen mit den Piranhas entschieden die Füchse doch recht deutlich mit 6:1 für sich. Recht deutlich war der Sieg der Piranhas im ersten Treffen über den Gegner des Auswärtsspieles am Sonntag. Mit einem 7:1 verabschiedeten die Rostocker den Krefelder EV 81 im Oktober. Am vergangenen Wochenende konnten die Krefelder durch einen Sieg ihr Konto etwas auffüllen, stehen aber mit sieben Punkten aus 21 Spielen immer noch auf dem letzten Tabellenplatz. Punkte haben die Piranhas auch nötig. Nach dem letzten Auswärtssieg steigt auch wieder die Erwartung und Hoffnung bei den Fans, dass es die Piranhas schaffen, in der Tabelle etwas weiter aufzurücken.