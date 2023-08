Pioneers Vorarlberg können in der neuen Saison nur gewinnen

Artikel anhören Anzeige Feldkirch. Auch die BEMER Pioneers Vorarlberg befinden sich inmitten der harten Saisonvorbereitung. Das Team aus Vorarlberg wurde im Rahmen der wirtschaftlichen...

Feldkirch. Auch die BEMER Pioneers Vorarlberg befinden sich inmitten der harten Saisonvorbereitung.

Das Team aus Vorarlberg wurde im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten versucht stärker aufzustellen.

Im Tor sind Caffi und Madlener geblieben. Der ehemalige Krefelder Christian Bull (Norwegen) besetzt neben dem Kanadier Clayton Kirchenko und dem Finnen Olli Vanttaja eine von drei Importplätzen in der Defesnive.

Die Gebrüder Michael- und Nick Pastujov sollen im Angriff für mehr Durchschlagskraft sorgen. Der Kanadier Cedric Lacroix konnte ebenfalls nach Vorarlberg gelotst werden.

Mit nur acht Siegen und insgesamt 33 Punkten landeten die Pioneers in der letzten Saison auf dem letzten Platz. Kein Wunder also, dass man dem Team „frisches Blut“ zuführen wollte, um erfolgreicher zu sein.

Für den Start in die neue Saison testen die Pioneers bereits fleißig. Am Wochenende trat das Team von Dylan Stanley beim DEL2-Klub EHC Freiburg an. Zumindest das letzte Drittel macht den West-Österreichern Mut.

Die BEMER Pioneers Vorarlberg müssen sich im dritten Vorbereitungsspiel dem EHC Freiburg mit 0:6 geschlagen geben.

Nach vierzig Minuten lagen die Vorarlberger bereits mit 0:5 im Rückstand.

Für die Deutschen war es bereits das fünfte Testspiel in der Vorbereitungsphase der neuen Saison. Im ersten Abschnitt gingen die Hausherren durch Tore von Nirschl und Danner mit 2:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt stellten die Wölfe durch weitere Treffer auf 5:0 und entschieden die Partie frühzeitig. Den Schlusspunkt setzte der finnische Verteidiger der Breisgauer, Sameli Ventelä, in der 60 Minute im Powerplay.

Dylan Stanley, Headcoach der Pioneers, fand in der Spielanalyse, aber nicht nur Negatives: “Wir haben unsere Chancen heute Abend nicht genutzt, der Gegner hingegen schon. Aber die Spieler haben heute viele Dinge gut gemacht und sich gegenseitig den Rücken freigehalten, wenn es nötig war. Es wartet noch viel harte Arbeit auf uns, bevor wir dorthin gelangen, wo wir sein wollen. Es ist ein Prozess, an dem wir festhalten werden.”

Weiter geht es für die Pioneers am kommenden Freitag n der Vorarlberghalle gegen den ESV Kaufbeuren.

EHC Freiburg – BEMER Pioneers Vorarlberg 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Freiburg, Echte Helden Arena,

Torfolge: 1:0 Nirschl (6), 2:0 Danner (13), 3:0 Bowles (25), 4:0 De Los Rios (31), 5:0 Bowles (40), 6:0 Ventelä (60 PP1)

