â€žPinktoberâ€œ in Freiburg und auswÃ¤rts in Bad Nauheim

Freiburg. (PM EHCF) Nach der Freistellung von Timo Saarikoski und seinem Co-Trainer Sami Lehtinen hat Sportdirektor Peter Salmik die Mannschaft in dieser Woche übernommen....

Freiburg. (PM EHCF) Nach der Freistellung von Timo Saarikoski und seinem Co-Trainer Sami Lehtinen hat Sportdirektor Peter Salmik die Mannschaft in dieser Woche übernommen.

Der Verein arbeitet bereits intensiv an der Suche nach einem Nachfolger und wird zeitnah über weitere Schritte informieren. In der Zwischenzeit warten mit den ESV Kaufbeuren und dem EC Bad Nauheim zwei spannende und interessante Gegner auf den EHC Freiburg. „Pinktober“ gegen den ESV Kaufbeuren Am kommenden Freitag um 19:30 Uhr steht das nächste Heimspiel auf dem Programm des Wolfsrudels. Dieses Heimspiel steht dabei voll im Zeichen von „Pinktober“. Die Mannschaft wird dabei einmalig in pinkfarbenen Trikots auflaufen, um damit auf Brustkrebs und die Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Die Game-Worn-Trikots werden im Anschluss an das Spiel über eine Fanshop-Tombola verkauft. Der Erlös geht an eine Organisation im Kampf gegen Brustkrebs. Sportlich treffen die Wölfe dabei auf den ESV Kaufbeuren. Die Allgäuer rangieren derzeit mit 18 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und konnten am vergangenen Sonntag vor heimischer Kulisse den EC Bad Nauheim nach Verlängerung besiegen.

Herausragender Akteur bei den Jokern ist dabei Samir Kharboutli. Der Sommertransfer aus Landshut knüpft nahtlos an seine Leistung aus der Vorsaison an und trägt derzeit mit 12 Punkten (sechs Tore/sechs Vorlagen) den Goldhelm beim ESVK.

Auswärts in der Kurstadt

Der Sonntag führt die Wölfe zum Gastspiel nach Bad Nauheim. Die Nauheimer rund um die Ex-Wölfe Parker Bowles, Kevin Orendorz und Garret Pruden haben sich ihren Saisonstart bei weitem anders vorgestellt. Fünf Spiele in Folge konnten die Hessen derzeit nicht mehr gewinnen und in dieser Zeit nur zwei Punkte holen. Mit insgesamt neun Punkten grüßen die Roten Teufel gemeinsam mit den Eispiraten Crimmitschau aus dem Tabellenkeller. Erst vergangene Woche haben die Verantwortlichen der Bad Nauheimer auf die Verletzung von Leistungsträger und Importspieler Tim Coffman reagiert und mit Henri Kanninen einen erfahrenen und torgefährlichen Angreifer dazugewonnen. Spielbeginn im Colonel-Knight-Stadion ist am Sonntag um 18:30 Uhr.

Tickets, Vorverkauf

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena.