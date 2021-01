Pinguins verstÃ¤rken sich in der Offensive

Wie heute offiziell bekannt gegeben wurde, haben sich die Fischtown Pinguins mit dem 30 jährigen Flügelstürmer Tye McGinn verstärkt. Während sich die Seestädter bisher...

Wie heute offiziell bekannt gegeben wurde, haben sich die Fischtown Pinguins mit dem 30 jährigen Flügelstürmer Tye McGinn verstärkt.

Während sich die Seestädter bisher sehr passiv in punkto Nachverpflichtungen verhalten haben, sind die Bremerhavener nun etwas überraschend doch noch auf dem mächtig boomenden Transfermarkt aktiv geworden. Zum einen dürften die vielen Verletzungen in den vergangen Wochen diese Entscheidung forciert haben zum anderen ist aus der Geschäftsstelle am Bremerhavener Wilhelm Kaisen Platz aber auch zu hören, dass die Perspektive den Spieler über die Saison hinaus halten zu können mit entscheidend für dieses „Signing“ war. Gerade der Ausfall von Alex Friesen und zuletzt auch von Thomas Sykora hat gezeigt, wie kurz die Bank der Seestädter besetzt ist.

Mit Mc Ginn schenken die Seestädter einem Spieler das Vertrauen, der in 89 NHL und 484 AHL Spielen 259 Scorerpunkte gesammelt hat (242 AHL/17 NHL) und sich dabei vor allen Dingen auch als körperlich sehr robuster und belastbarer Spieler gezeigt hat. Mit Sicherheit ist Mc Ginn nicht der Topscorer par excellence, aber er ist ein sehr intelligenter Eishockeyspieler, der immer weiß, wo er auf dem Eis zu stehen hat und dadurch eine Menge Gefährlichkeit ausstrahlt. Am Wilhelm-Kaisen-Platz ist man sich sicher, dass Mc Ginn, dessen Bruder Brock bei den Carolina Hurricanes auf Torejagd geht, hervorragend in das von Trainer Thomas Popiesch gespielte System passen sollte.

Nach seiner Berufung in die NHL zu den Philadelphia Flyers spielte er zunächst auch für die Adriondack Phantoms und nach weiteren NHL Einsätzen für San Jose, Arizona und Tampa Bay vornehmlich in der American Hockey League für Syracuse Crunch und Manitoba Moose, bevor er die letzten beiden Jahren bei den Chicago Wolfes verbrachte. In der abgelaufenen Saison belegte er mit 30 Scorerpunkten (17Tore/13 Assist) den fünften Platz der internen Scorerwertung bei den Wolfes.

Nach Beendigung seiner Quarantänemaßnahmen wird Tye Mc Ginn dann mit seiner Wunsch Rückennummer 16 für die Fischtown Pinguins auflaufen. Mc Ginn: „Ich freue mich außerordentlich auf mein erstes Engagement in Deutschland. Wir haben uns lange und intensiv mit den Fischtown Pinguins auseinandergesetzt und sind uns sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben. Persönlich hoffe ich, dass ich die Erwartungen der Pinguins erfüllen kann.

Tye Mc Ginn, der mit seiner Frau Mascha und Sohn Bowen den Sprung über den Atlantic wagt, wird auch in der Saison 2021/22 im Kader der Pinguins einen festen Platz einnehmen. Kurios an der Verpflichtung ist aber auch die Tatsache, dass Mc Ginns Frau, die nahezu perfekt deutsch spricht, dann auch des Öfteren die Gelegenheit haben wird, ihre Familie in der Nähe von Zeven zu besuchen.