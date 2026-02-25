Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Pinguins reagieren auf weitere Ausfälle: CJ Smith verstärkt die Offensive

25. Februar 20261 Mins read101
C.J. Smith of the Buffalo Sabres - © by Bill Wippert/NHLI via Getty Images
Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben auf die anhaltende personelle Situation reagiert und den US-amerikanischen Stürmer CJ Smith von den Bridgeport Islanders (AHL) verpflichtet.

Der 31-Jährige wird zeitnah in Bremerhaven erwartet und soll nach Erledigung aller Formalien möglichst schnell in den Spielbetrieb integriert werden.

Smith bringt aktuelle Spielpraxis aus der AHL mit: In der laufenden Saison kam der Linksschütze für Bridgeport bislang auf 8 Scorerpunkte in 17 Spielen.

Darüber hinaus verfügt CJ Smith auch über Erfahrung in der besten Liga der Welt: In der NHL absolvierte er bislang 15 Spiele für die Buffalo Sabres und die Carolina Hurricanes und verbuchte dabei 3 Punkte (2 Tore / 1 Assist).

„Mit CJ bekommen wir einen erfahrenen Offensivspieler, der sofort Tiefe und Variabilität in unseren Angriff bringt. Er ist spielintelligent, kann Positionen flexibel ausfüllen und soll uns angesichts der Ausfälle schnell helfen. Dazu hat er bereits Erfahrung auf der großen Eisfläche in Europa gesammelt, was ihm bei der wenigen Zeit der Eingewöhnung helfen kann“, sagt Sportdirektor Sebastian Furchner

Sobald Smith in Bremerhaven eingetroffen ist und die administrativen Schritte abgeschlossen sind, ist vorgesehen, ihn so früh wie möglich einzusetzen.

