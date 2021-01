Pinguine verpflichten Nachwuchstalent Philipp Mass aus der Red Bull Akademie Salzburg

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich auf ein Engagement mit Verteidiger Philipp Mass geeinigt. Der 20-jährige stößt ab sofort zur Mannschaft von...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich auf ein Engagement mit Verteidiger Philipp Mass geeinigt. Der 20-jährige stößt ab sofort zur Mannschaft von Mihails Svarinskis.

„Ich bin sehr glücklich über die Chance, die ich von den Krefeld Pinguinen erhalte und freue mich natürlich, mich zum ersten Mal in der PENNY DEL, einer Top-Liga in Europa, beweisen zu dürfen. Ich habe in Salzburg eine Menge gelernt, muss jetzt jedoch mein Spiel körperlich anpassen und verbessern. Hier geht alles schneller und man möchte Fehler minimieren,“ so der gebürtige Heidelberger.

Mass durchlief zuletzt die Nachwuchsmannschaften Salzburgs und sammelte Erfahrung in der Alps Hockey League, wo er in dieser Saison in 13 Spielen auf ein Tor und vier Vorlagen gekommen ist. Der 1,84 Meter große Linksschütze hat außerdem Erfahrung in der DNL bei den Jungadlern Mannheim und in nordamerikanischen Junioren-Ligen gesammelt und kann auf internationale Einsätze mit der U20-Nationalmannschaft zurückblicken.